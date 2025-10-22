La Secretaría de Salud reporta 987 casos confirmados de dengue sin defunciones al último corte semanal. Guaymas concentra la mayor carga; hay incremento en San Ignacio Río Muerto y más de cincuenta (50) casos en Cajeme.

El dengue mantiene actividad elevada en Sonora al registrarse novecientos ochenta y siete (987) casos confirmados y cero defunciones al último reporte epidemiológico semanal, informó la Secretaría de Salud estatal.

Te puede interesar Cae chofer del camionazo en carretera de Hermosillo; se escondía en Sinaloa

La subdirectora de Prevención, Fabiola Gandarilla, explicó que además se han estudiado más de dos mil setecientos casos sospechosos, ejercicio que permite “mapear” colonias con señales de transmisión y orientar el despliegue de brigadas de control del mosquito.

“En este último [reporte] tenemos ya 987 casos confirmados de este padecimiento. No tenemos ahorita defunciones registradas”, dijo hoy la funcionaria. Añadió que el análisis de sospechas “ayuda a identificar en dónde está habiendo transmisión y a dónde dirigir las brigadas de control del mosquito”.

Municipios con más casos

De acuerdo con Salud, Guaymas concentra la mayor carga de enfermos; en San Ignacio Río Muerto se observó incremento reciente y Cajeme suma más de cincuenta (50) casos confirmados. En estos municipios se intensificaron acciones tanto para eliminar mosquitos adultos como para cortar ciclos de reproducción en patios y azoteas.

La autoridad recordó que las nebulizaciones (carros fumigadores) y termonebulizaciones (técnicos a pie con equipo portátil) “sirven para eliminar el mosquito adulto que ya puede picar y transmitir la enfermedad”.

Al respecto, la subdirectora pidió a la población abrir puertas y ventanas cuando pase la unidad por su cuadra, pues “muchos mosquitos están dentro de la vivienda, bajo mesas, detrás de muebles o closets”.

Además del control del mosquito adulto, brigadas de vectores realizan visitas casa por casa para localizar y anular criaderos (cubetas, macetas, bebederos, llantas, charcos en azotea, cisternas sin tapa).

“Este trabajo es de la mano con el morador”, explicó Gandarilla; la meta es que, tras la visita, las familias repitan la inspección una (1) vez por semana.