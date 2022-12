Autos que inician serie con letra deberían ser incluidos en decreto: FEA

Aunque el Frente Estatal de Autos ve positivo que se amplié al 31 de marzo el decreto para la regularización de autos extranjeros, también piden que se incluya en este a los autos que inician serie con letra, pues son alrededor de 150 mil dueños en esta situación.

Es una buena noticia la ampliación del plazo para regularizar los vehículos de procedencia extranjera, pero ahora falta modificar la regla para que las unidades cuyo número de serie comienza por letra, también puedan acceder a este procedimiento, solicitó Martín Manzo.

El representante del Frente Estatal de Autos (FEA) precisó que en Sonora son al menos unas 150 mil unidades fabricadas fuera de Estados Unidos, Canadá o México, que hasta ahora están excluidos del decreto federal para la regularización.

Además, en su opinión, tres meses de ampliación serán insuficientes para que todas las familias que faltan de hacer el trámite en Sonora, por aproximadamente unos 250 mil vehículos, logren concretar la legalización.

El Gobierno Federal dio a conocer el 29 de diciembre que el plazo para hacer la regularización de autos de procedencia extranjera que vencería este 31 de diciembre se ampliará hasta el 31 de marzo del 2023.

“Muy buena noticia, porque muchas familias, aproximadamente el 50%, no han logrado hacer su trámite, esa es la realidad, esperemos que estos tres meses se logre, no digo que todos, porque yo digo que no va alcanzar en tres meses, pero algo es algo” , comentó Martín Manzo.

Advirtió que además faltan los vehículos cuyo número de serie comienza con letra, “estamos esperando que salga alguna modificación en el diario oficial de la federación” . Aproximadamente un 40 a un 50% del padrón vehicular se encuentran en esta situación sin regularizar, aproximadamente son unos 150 mil vehículos.

Indicó que en Sonora hay un padrón estimado de 450 mil vehículos de procedencia extranjera sin papeles, de los que oficialmente se ha informado que 127 mil ya realizaron el trámite completo.

La agrupación está trabajando con los propietarios de unidades que no tienen título original, que tenían una copia o que no tenían ningún documento, recopilando la información para presentar los expedientes de esas personas a las autoridades.