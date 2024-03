Familiares de Alma Lourdes marchan exigiendo sentencia para Hilario 'N'

La familia de la joven asesinada en agosto de 2023 se unió a la marcha de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

A casi siete meses del feminicidio de Alma Lourdes, familiares siguen en espera de que les den la fecha de la audiencia donde el presunto feminicida, Hilario 'N.', podría recibir una sentencia por haberle arrebatado la vida el pasado 19 de agosto.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la señora Idalia Valenzuela marchó junto a su familia para exigir justicia por su hija Alma Lourdes, pues hasta la fecha sigue el proceso legal y el presunto responsable sigue sin ser condenado.

“ Han sido más de seis meses muy agotantes, en los que ha aparecido la depresión, y que con toda la fortaleza que me da Dios, mis hijas y mis nietas, puedo salir adelante. Seis meses en los que yo ya quisiera terminar este calvario y afrontar a este individuo y que reconozca que realmente me lo asesinó ”, expresó ante todas las participantes del movimiento.

Marcar un "precedente"

Señaló que su hija es una de las tantas víctimas de feminicidio que hay en el país, pues a sus 30 años un hombre le quitó la vida por el simple hecho de querer frenar un acoso hacia su hermana.

“ Yo pido justicia para mi hija, que no debió morir, pero pues todo tiene una razón de ser. Es muy difícil aceptarlo, que ella se tenía que ir por un motivo y el motivo es este, es marcar ese precedente, así lo siento yo y espero que así las autoridades me lo den, que me hagan justicia ”, manifestó.

La audiencia del presunto agresor, dijo, podría llevarse a cabo hasta el mes de abril o mayo por temas burocráticos, por lo que están en espera de que se lleve a cabo con resultados favorables y con una justicia expedita para Alma Lourdes.

La joven fue asesinada cuando se encontraba en el interior de una carnicería donde trabajaba, esto luego de haber discutido con Hilario 'N.' porque estaba acosando a su hermana.