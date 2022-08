Los Lamarque Patiño ahora ganan espacios en filas de Morena

Además de tener cargos municipales, estatales y federales, la familia Lamarque Patiño ahora busca tener fuerza dentro del partido Morena.

Cargos de gobierno a nivel municipal, estatal y federal son ocupados por integrantes de la familia cajemense Lamarque Patiño, quienes ahora también buscan tener fuerza en el interior del partido Morena.

La primera autoridad municipal de Cajeme es el alcalde Javier Lamarque Cano, pero en su gobierno también está su cuñado Guillermo Patiño Fierro, quien es el director administrativo del Oomapasc, así como su nuera Reyna Karina Elías Gaxiola, quien funge como encargada de Proyectos Especiales de DIF.

Hace meses, el mismo presidente municipal aseguró que en su gobierno no hay actos de nepotismo, ya que sus familiares fueron contratados en la administración de Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

“Yo no contraté a Guillermo, él ya estaba contratado, se va a mantener en tanto se supere la etapa de transición, ahorita es necesario porque hay funcionarios que se mantienen de la administración pasada. El nepotismo implica contratar a familiares, yo no los he contratado, por eso ahí va a estar en tanto se requiera para la etapa de transición administrativa” , expresó el 18 de septiembre de 2021.

Pese a esas declaraciones, a mes y medio de que se cumpla el primer año de gobierno, el funcionario del Oomapas de Cajeme sigue siendo el responsable de los trámites administrativos y manejo de recursos públicos.

Pero no sólo a nivel municipal existen cargos de los familiares de Lamarque Cano, también en el gobierno estatal está su esposa Patricia Patiño Fierro como directora del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), además de ser presidenta del Voluntariado DIF, donde no cuenta con un sueldo por parte del Ayuntamiento.

En el gobierno federal, el hijastro del presidente municipal, Plutarco Sánchez Patiño funge como representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Sonora (Sader).

Además de los cargos públicos, la familia Lamarque Patiño también busca tener fuerza en el interior de Morena, ya que Plutarco Sánchez Patiño, titular de Sader en Sonora e hijo de Patricia Patiño, se registró como candidato a Consejero Estatal del partido y fue uno de los 10 ganadores en el Distrito 6.

También, en las filas guindas se ha mencionado que Patricia Patiño Fierro podría buscar la dirigencia estatal de Morena, pero esta información será confirmada en las próximas semanas donde se lleve a cabo el proceso de selección.