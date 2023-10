Jóvenes orgullosos de poder representar a la etnia Yaqui en el FIC

Dos jóvenes del pueblo Vícam se encuentran orgullosos de representar la etnia Yaqui en el Cervantino.

Maaso Yiihua (danza del venado) y Paskolas (pascola o cazador) la representación cultural y ancestral de siglos presentes en sus corazones; el viento se conjuga con el fino movimiento de las pañoletas que lleva en los cuernos una cabeza de un ciervo disecado que es parte de la indumentaria del danzante; el cazador, lleva consigo una máscara de colores negro, blanco y rojo para representar una maravillosa danza arraigada en lo profundo de la etnia Yaqui, de lo cual dos jóvenes de Pueblo de Vícam llevan la responsabilidad.

Para Alexis Francisco Valenzuela y César Ricardo Baltazar, de 20 y 31 años respectivamente, es todo un honor y orgullo poder demostrar parte de su cultura a través de la danza del venado y de la pascola.

Orgullo Sonorense

Alexis Francisco Valenzuela, es el encargado de representar al danzante del venado, que como se entiende, representa a un ciervo huyendo de su cazador, parte elemental de esta maravillosa danza tan representativa de la etnia yaqui y de Sonora.

Desde que tenía seis años, Alexis Francisco se interesó en las danzas tradicionales de su etnia y por ello poco a poco fue ensayando hasta poder interpretar a un pascola y debido a su gran devoción y amor por la danza, fue como pudo lograr ser uno de los danzantes del venado de su pueblo.

“Para poder interpretar al danzante se debe de tener devoción, que te guste, no nomás hacerlo por interés, no nada de eso, te tiene que nacer para poderlo bailar, normalmente se mira mucho el interés, el que no esté interesado nomás porque le van a pagar por bailar nada de eso, luego se nota eso y luego porque lo haces por devoción porque te gusta, porque si te gusta no vas a esperar a que te digan, tú solo vas a llegar y decir yo quiero aprender, te tiene que nacer para poderlo hacerlo", comentó.

Cesar Ricardo por su parte, desde que tenía la edad de 17 años se interesó en la danza de su etnia de la cual se interesó al observar a los mayores yaquis danzar, tocar y cantar para la representación de este maravilloso legado cultural.

Destacó que fue una de sus abuelas quién lo animó junto a otros familiares a ser parte de las escuelas artísticas yaquis y así poder tocar, cantar o bailar dentro de la danzas del venado y pascolas.

La Danza se lleva a cabo con respeto

Desde joven uno de los propósitos de Ricardo ha sido mostrar lo que es la verdadera danza del venado y pascolas pues esta es muy diferente a la que se presenta en los ballets folclóricos, pues aseguró que para poder ejecutarla, es necesario tener el conocimiento de ello, saber la historia de la danza y portar correctamente la indumentaria, además de entender lo que está y no está permitido utilizar para la representación de la danza.

“Para nosotros representa una oportunidad muy grande para poder dar nuestro discurso del alto a la folclorización de las danzas, porque nosotros no venimos a bailar con interés ni monetario ni de fama, nada, nosotros este oficio que tenemos es porque queremos hacerlo, porque se nos da, porque algunos quizás tenemos el don, entonces no lo hacemos con un objetivo tal cual de nosotros lucirnos sino que lo hacemos para que la gente conozca la verdadera danza del venado y ya quitar ese estigma, al menos nosotros los yaquis de la danza del venado de los ballets folclóricos”, comentó.

Para ambos jóvenes de Pueblo de Vícam, estar en el Festival Internacional Cervantino es importante, pues es en este escenario en donde se mostró la verdadera danza del venado y pascola tal y como es desde hace siglos y que lamentablemente se ha modificado por estos ballets que modifican la vestimenta o los movimientos de los danzantes para hacerlo más estético y visual.

Francisco Alexis y César Ricardo recalcaron la importancia para ellos como etnia el que sus danzas sean reconocidas como un patrimonio y que no se modifique de ninguna manera la indumentaria, música, instrumentos y cantos que son elementales para la buena ejecución de la danza.