Adquieren terrenos para instalar plantas fotovoltaicas en Sonora

El Gobierno federal aprobó la adquisición de terrenos para instalar al menos cuatro plantas de energía fotovoltaica que serán similares a la que está en Puerto Peñasco, informó Alfonso Durazo, gobernador del estado.

Destacó que estas cuatro plantas generadoras de energía tendrán la capacidad de un giga y cada una abarcará una extensión de al menos 2 mil hectáreas, destacando que será la Comisión Federal de Electricidad quien se encargue de entregar planos al gobierno sobre los terrenos con mayor intensidad solar.

"Cada una de ellas requerirá una extensión de 2 mil hectáreas aproximadamente. ¿Cómo vamos a definir? Ayer hablé con Manuel Bartlett y como es una decisión de carácter, se puede instalar en aquellos puntos de mayor intensidad solar, entonces CFE nos va a dar los planos, las áreas de mayor intensidad solar que tiene el estado y el gobierno del estado con el respaldo presupuestal del gobierno federal, harán las negociaciones para adquirir la tierra”, abundó el gobernador.

Durazo Montaño agregó que para poder adquirir estos terrenos, primeramente se tiene que hacer un avalúo por parte del Instituto Nacional de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) para determinar cuánto se tiene que pagar por estos terrenos indispensables para las plantas fotovoltaicas.

“Indaabin es una institución del gobierno federal que tiene la atribución legal, es la única autorizada para realizar avalúos y esa es una gran noticia, porque como me dice el presidente, ‘a mi ya no me va a dar tiempo de concluir ese proyecto, pero yo quiero dejar reservada donde se van a construir esas plantas de energía fotovoltaica’ pues es una extraordinaria noticia”, puntualizó el mandatario estatal.