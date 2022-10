Cede la Unison: EGEL no será requisito obligatorio de egreso

El Colegio Académico de la Universidad de Sonora determinó que la presentación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) de Ceneval no será requisito obligatorio de egreso ni de titulación para quienes egresen en los ciclos académicos 2002-2 y 2023-1.

Conforme a lo aprobado por los integrantes de este órgano deliberativo, la aplicación del examen EGEL se mantendrá como una opción voluntaria de titulación y acreditación de 10 créditos optativos.

La propuesta fue remitida por la Rectora de la Universidad de Sonora, María Rita Plancarte Martínez, durante la sesión número 194 del Colegio Académico, en respuesta a solicitud de grupos de alumnos realizada el pasado 21 de septiembre.

Un segundo acuerdo establecido en esta sesión, fue el turno a las comisiones de asuntos a académicos y normativos la petición de los estudiantes para eliminar la obligatoriedad de examen EGEL en los programas de licenciatura de la Unison.

Alumnos celebran decisión

Por su parte, alumnos de la máxima casa de estudios en Sonora celebraron la decisión tomada, y señalaron que esta se debió a las acciones de presión que se llevaron a cabo hacia las autoridades universitarias



Eber Cabrera Campaña, quien participó en acciones de protesta contra la obligatoriedad de este exámen, señaló que se trata de una acción positiva por parte de las autoridades de la Universidad de Sonora.

"Nosotros estamos satisfechos, porque en particular nuestro pliego petitorio, nuestras exigencias abarcaban dos puntos, uno que era dejar de aplicar el examen EGEL y que fuera obligatorio, de tal modo que la gente que no se iba a poder graduar por no poder pagar el examen, ya lo podrá hacer”, comentó.

Respecto al segundo punto, que refiera dejar la obligatoriedad de este examen en las licenciaturas de la Unison, dijo que los estudiantes estarán vigilando el proceso de análisis y determinación que se dará en comisiones.