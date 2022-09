Alumnos de Unison exigen que se elimine EGEL obligatorio para titulación

Alumnos del movimiento “La voz de las y los estudiantes” conformado por diversas carreras, recolectan firmas con el objetivo de exigir a las autoridades de la Universidad de sonora (Unison) que retiren el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), como requisito obligatorio para la titulación.

Ever Cabrera, estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Física y vocero del movimiento, señaló que el colectivo busca proteger los intereses de los alumnos a través actividades y peticiones que sean a beneficio de los mismos, es por ello que quieren eliminar la aplicación del examen.

“Este examen trata de condensar todo el conocimiento de 4 o 5 años en un examen, no tiene sentido por donde se le vea, didácticamente, académicamente no sirve, la sociedad argumenta que esos exámenes son necesarios para la calidad de los profesionistas, pero la palabra calidad no tiene sentido en el ámbito de la educación, no estamos hablando de productos o servicios, esto no es el mercado”, expresó el estudiante.

Por otro lado, añadió que las familias sonorenses pasan por una situación difícil ante el rezago educativo, económico y social que dejó la pandemia de Covid-19, por tal motivo afirmó que los costos del examen varían dependiendo la carrera, oscilando entre los 900 a 1600 pesos.

“Hay personas que incluso se van a quitar la comida de la boca por poder lograr que sus hijos hagan el examen EGEL, y todavía pagando un examen con el que te están mintiendo, porque no es lo que tú estudiaste, no corresponde a lo que viste en las aulas, si no lo pasas debes de volver a pagarlo y debes pasarlo para poderte graduar”, añadió.

El alumno explicó que la aplicación del examen está mal, ya que no corresponde a los planes de estudio, además que este comenzó en 2021 y no lo consideran que sea una herramienta que ayude en la mejora de los profesionistas, por lo que se aboga para que se quite como requisito obligatorio y se quede como una opción de titulación.

“Tenemos nuestra lucha y entendemos que las autoridades desde hace 30 años se hacen de oídos sordos al interés estudiantil, vamos a exigir que no sea obligatorio, que sea opcional, recabando firmas para hacer llegar el oficio de exigencia”, reiteró.

Hasta el momento llevan recaudado alrededor de 1000 a 1500 firmas, en los campus de Hermosillo, Navojoa, Nogales y Santa Ana, asimismo la próxima semana harán la entrega del oficio y esperan un tiempo mínimo para que se dé respuesta.

Finalmente hizo un llamado a la comunidad sonorense para solidarizarse con los alumnos, pues comentó que en días anteriores fueron llamados ‘flojos’ y catalogados como 'generación de cristal', sin embargo los invita a conocer la lucha diaria que se hace para el bienestar de los estudiantes y las familias sonorenses.