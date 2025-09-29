El hombre de 58 años en Bacanuchi falleció al intentar cruzar un vado crecido a bordo de su camioneta.

Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana dejaron como saldo a dos personas sin vida en Nogales y Bacanuchi, informó Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil.

Detalló que en Nogales una mujer de 68 años perdió la vida luego de que una piedra cayera sobre el vehículo que conducía.





Hombre desaparecido en Bacanuchi localizado sin vida

Mientras que en Bacanuchi un hombre de 58 años falleció al intentar cruzar un vado crecido a bordo de una camioneta tipo pick up.

“Desafortunadamente se identifican dos personas que perdieron la vida por el tema de estas lluvias monzónicas una de ellas en Nogales, donde la humedad afectó dentro del casco urbano y la otra es una persona que desgraciadamente se aventuró a cruzar un río en Arizpe” , expresó.

Añadió que el cuerpo de la persona fallecida en Bacanuchi fue encontrado horas después y posteriormente fue entregado a sus familiares.





Precisó fueron alrededor de 6 mil elementos los que participaron en un operativo de atención durante el fin de semana, quienes brindaron apoyo a familias y personas afectadas por las lluvias.

En la entidad se llevaron a cabo siete cierres carreteros como el de Ímuris-Cananea, kilómetro 146, donde un cerro se deslavo y apareció un socavón.