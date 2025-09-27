Desaparece hombre en Bacanuchi tras ser arrastrado por la corriente de un río; intenso operativo de rescate sigue en marcha.

Este viernes 27 de septiembre se reportó la desaparición de Aurelio Esquer, conocido como 'Pato' y residente de Cananea, luego de que el vehículo tipo pick up en el que viajaba fuera arrastrado por la corriente del río en el Vado Pozo Nuevo, comunidad de Bacanuchi.

Un acompañante logró salir ileso del incidente.





Intensas lluvias complican la búsqueda



Según información extraoficial, las fuertes lluvias registradas en la región provocaron que el río Bacanuchi incrementara su caudal de manera repentina, lo que dificultó el tránsito vehicular y provocó que Esquer fuera arrastrado río abajo junto con su vehículo.

Autoridades de Protección Civil y equipos locales mantienen un operativo de búsqueda intensivo.





Falsa alarma sobre su localización



En redes sociales, usuarios reportaron la mañana de este sábado que Aurelio había sido localizado en un rancho cercano, llamado "Los Tablones". El señor padre de Aurelio habló con reporteros, explicó que al no haber paso para automóvil entre Bacanuchi y el lugar donde presuntamente se le había localizado, el dueño del rancho se dirigió al sitio para corroborar el reporte.

Sin embargo, un par de horas después, el periodista Martin Camargo Balbastro aclaró que se trató de una "falsa alarma".

"YA LLEGARON AL RANCHO "LOS TABLONES" DE LA FAMILIA GALLEGO Y NO ESTÁ AHÍ, AURELIO "EL PATO" ESQUER, a quien arrastró el Río BACANUCHI (sic)", escribió en Facebook.

La familia continúa la búsqueda en ranchos aledaños.

Armando Castañeda Sánchez, Coordinador Estatal de Protección Civil, confirmó que la búsqueda continúa con Cuadrillas de Protección Civil, en coordinación con autoridades locales, las cuales recorren la zona a pie, a caballo y con unidades especializadas.

Hasta el momento, Aurelio Esquer continúa desaparecido, y las autoridades mantienen el operativo con la esperanza de localizarlo con vida en las próximas horas.



