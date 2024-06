FGJE Sonora desmiente supuesto hackeo masivo a sus sistemas

Aclaran que lo ocurrido fue una incursión viral en uno de sus servidores y "no se comprometió información sensible o estratégica".

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) ha desmentido categóricamente la información difundida recientemente por una plataforma de generación de contenidos que afirmaba que un grupo de hackers había penetrado en sus sistemas y robado toda la información de sus servidores.

La falsa información, que circuló ampliamente, afirmaba: “Hace unos meses, un grupo de hackers logró penetrar en los sistemas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, robaron toda la información de sus servidores, incluyendo fichas, órdenes de aprehensión, todo, absolutamente todo…” (sic.). Sin embargo, la Fgjes aclaró que lo ocurrido fue una incursión viral en uno de sus servidores, afectando solo una pequeña parte de la información administrada.

A través de un comunicado oficial, la Fgjes puntualizó que "no se comprometió información sensible o estratégica" durante este incidente, ya que toda la información crítica estaba respaldada y se sigue contando con ella. El órgano de justicia explicó que no se había hecho público anteriormente debido a que se trata de una investigación en curso, la cual se está llevando a cabo en coordinación con autoridades federales.

“La razón por la que ahora se informa a la población es para evitar desinformación, confusión, o la propagación de información falsa” , aclaró la Fgjes en su comunicado.

Asimismo, mencionó que en el caso de ciberataque al Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), al igual que con otras investigaciones en curso, las acciones específicas que la ley establece como reservadas no se hacen públicas para no comprometer las investigaciones.