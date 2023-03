Itesca trabaja para reducir el nivel de deserción escolar

Tras analizar el problema de deserción escolar en la institución, se establecieron medidas para apoyar a los alumnos.

El porcentaje de deserción escolar que se disparó desde la pandemia de Covid-19 en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, Itesca, ha ido disminuyendo en el último año gracias a las estrategias que se ha implementado para apoyar a los estudiantes, señaló Martha Patricia Patiño Fierro.

La directora General de Itesca comentó que en el 2021 se tenía un registro de deserción del 60 por ciento, pero actualmente es de un 48 por ciento, ya que la mitad de los estudiantes están becados y se ha reforzado la comunicación con ellos para brindarles el apoyo necesario.

“Hemos mejorado muchísimo, pero no estamos conformes, queremos todavía generar estrategias que nos permitan ayudar a los jóvenes. Aquí hemos encontrado que el problema más importante es el tema económico, ese es el mayor porcentaje que se tiene, que dejan la escuela porque tienen que salir a trabajar para ayudar con la economía familiar”, expresó.

Por eso situación, dijo, para el nuevo ciclo escolar se están generando nuevas medidas de apoyo económico como exámenes de ingreso gratuito, descuentos considerables en los pagos semestrales y atención especializada para cada uno de los jóvenes que deseen ingresar a la universidad.

Debe haber políticas públicas que ayuden a combatir la deserción

Consideró importante que los tres niveles de gobierno implementen políticas públicas que ayuden a combatir la deserción escolar desde los primeros niveles educativos, ya que este problema empieza a registrarse desde la secundaria.

“Hay jóvenes de secundaria que no llegan a la preparatoria y al no llegar a las preparatorias, pues no están generando prospectos para llegar a las universidades, es muy importante ayudarlos a dar ese salto, una vez que se da es mucho más fácil que de la preparatoria vengan a las universidades”, indicó.

Actualmente, recordó, en Itesca está abierta la convocatoria de registros para los jóvenes interesados en cursar una carrera universitaria a partir del mes de agosto, por lo que los invitó a acercarse a resolver todas sus dudas.