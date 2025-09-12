Melissa Elizabeth Romero Ramírez fue encontrada caminando en la colonia Los Olivos; explicó que se había quedado con una amiga.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó este viernes por la noche el hallazgo con vida de Melissa Elizabeth Romero Ramírez, la menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida desde el 2 de septiembre en la colonia Tres Reynas de Hermosillo. Con su localización, se desactiva la Alerta Amber Sonora.

Melissa Elizabeth fue vista por última vez cuando salió de su domicilio y desde entonces se desconocía su paradero, lo que generó la movilización de autoridades estatales y municipales, así como la difusión de su ficha a través de medios y redes sociales para recabar información ciudadana.

De acuerdo con la Fiscalía, la adolescente fue localizada caminando en la colonia Los Olivos por elementos de la AMIC durante los recorridos de búsqueda. La menor explicó que había salido de su domicilio por problemas con su hermano y que durante los días de ausencia se había estado quedando con una amiga.

La autoridad indicó que Melissa Elizabeth se encuentra sana y salva, en perfectas condiciones de salud, y no fue víctima de ningún delito. La Fiscalía agradeció la colaboración