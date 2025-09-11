La Fiscalía de Sonora activó la Alerta Amber por la desaparición de Melissa Elizabeth Romero Ramírez, vista por última vez el 2 de septiembre en la colonia Tres Reynas.

Autoridades estatales mantienen operativos de búsqueda para localizar a Melissa Elizabeth Romero Ramírez, de 11 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 2 de septiembre en Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió una Alerta Amber, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas difundió su ficha oficial la noche de este jueves 11 de septiembre, con el objetivo de recabar información que permita dar con el paradero de la menor.

De acuerdo con los reportes, Melissa Elizabeth fue vista por última vez en la colonia Tres Reynas, al sur de la capital sonorense, cuando salió de su domicilio. Desde entonces, no se tienen noticias de su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo.

La menor tiene las siguientes características:

Edad: 11 años

Estatura: 1.50 metros aprox.

Peso: 50 kilogramos aprox.

Complexión: robusta

Tez: morena clara

Cabello: castaño oscuro, corto

Ojos: cafés, grandes

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, blusa negra, sudadera gris y tenis negros.

Las autoridades solicitaron a la población reportar cualquier información al teléfono (662) 289 88 00 Ext. 15701, al 911, o bien a la línea de la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora 662 229 7369 y al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.