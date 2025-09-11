El organismo informó que los trabajos se extenderán ocho horas; la recuperación del servicio se prevé para la mañana de este viernes.

Agua de Hermosillo informó la noche de este jueves que se llevan a cabo trabajos de reparación en una línea de conducción de 18 pulgadas, ubicada en el bulevar Periférico Sur y calle De Los Mecánicos, lo que ha obligado al cierre de válvulas para controlar el flujo de agua.

Como consecuencia, usuarios de varias colonias del sector sur de la ciudad experimentarán baja presión o intermitencias en el servicio durante las próximas horas.

Las colonias que podrían verse afectadas son:

Perisur

Plaza Patio

Garza

Molino Norson

Zobele

Y Griega

Akiwiki

Pedregal de la Villa

Piedra Bola

Cuadrillas del organismo operador trabajan con apoyo de maquinaria especializada en el punto de la falla. De acuerdo con el reporte operativo, las labores se prolongarán alrededor de ocho horas, por lo que la recuperación del servicio se dejará sentir durante las primeras horas de este viernes 12 de septiembre.

Agua de Hermosillo compartió imágenes de la reparación sobre el bulevar Periférico Sur. (Foto: @aguahermosillo)

Agua de Hermosillo agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró el llamado a contar con sistemas de almacenamiento en los hogares, como tinacos, para hacer frente a este tipo de eventualidades.