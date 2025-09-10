La reparación de la línea de 8 pulgadas en bulevar Morelos se extenderá hasta el mediodía del jueves, afectando el suministro en Palermo y Cumbres.

Este jueves por la mañana, los habitantes de los residenciales Palermo, Cumbres y algunos negocios cercanos podrían experimentar baja presión o intermitencias en el servicio de agua potable, debido a trabajos de reparación en una línea de conducción de 8 pulgadas ubicada en bulevar Morelos, informó Agua de Hermosillo.

El organismo explicó que la reparación requiere el uso de maquinaria especializada para completar las acciones necesarias. Se estima que, si no surgen contratiempos, la válvula de control se reabrirá al mediodía y el servicio se normalizará gradualmente.

Obras llevaron todo el dia

Desde la mañana del miércoles, Agua de Hermosillo detectó un daño en la tubería que abastece al sector norte de la ciudad, lo que obligó a cerrar la válvula de control y generó intermitencias y baja presión en Palermo y Cumbres. Durante la tarde y noche, el personal técnico continuó las labores de reparación para estabilizar la red de suministro.

El organismo reiteró la importancia de que los usuarios cuenten con sistemas de almacenamiento de agua como tinacos, para estar preparados ante situaciones extraordinarias que afecten temporalmente el servicio.