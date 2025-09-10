Vecinos del norte de Hermosillo enfrentan baja presión por reparación

Aldo Uribe

miércoles 10 sep. 2025 - 09:31 p. m.

Cuadrillas de Agua de Hermosillo trabajan en la reparación de una línea de 8 pulgadas, afectando temporalmente el servicio en Palermo y Cumbres.

Este miércoles 10 de septiembre, habitantes de las zonas residenciales Palermo y Cumbres, al norte de Hermosillo, han reportado intermitencias o falta de agua debido a trabajos de reparación en una línea de conducción de 8 pulgadas de diámetro, informó Agua de Hermosillo.

El incidente se presentó en bulevar Morelos, donde las cuadrillas del organismo trabajan con personal especializado y maquinaria para sustituir la tubería dañada. Como primer paso, se cerró una válvula de control para evitar escurrimientos en la zona.

Desde la mañana y durante la tarde-noche, el personal técnico ha continuado las labores, estimando que los trabajos duren entre 5 y 6 horas más, según un comunicado emitido en redes sociales a las 19:38 horas. Si no surgen contratiempos, el servicio se normalizará para el amanecer del jueves.

Agua de Hermosillo reiteró su llamado a la ciudadanía a contar con sistemas de almacenamiento como tinacos para enfrentar situaciones extraordinarias y agradeció la comprensión de los usuarios ante la afectación temporal en el suministro.

