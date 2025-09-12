La Fiscalía de Sonora confirmó un presunto daño al erario por 64 millones de pesos atribuido a un exfuncionario del Cecop y su esposa.

El fiscal general del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que el daño al erario público por el enriquecimiento ilícito del exfuncionario de la Cecop y su esposa asciende a 64 millones de pesos.

Detalló que se encontró una cantidad adicional en la cuenta bancaria de la persona imputada, hasta el momento no se ha establecido su origen, por lo que se sigue investigando.

" La ampliación del ejercicio de la acción penal fue por el enriquecimiento ilícito. Me informa el Fiscal Anticorrupción que el daño causado al erario público es de aproximadamente 64 millones de pesos pero hay una cantidad adicional que no corresponde a la actividad de la persona ", dijo.

Añadió que a través de la Secretaría de Hacienda del Estado se logró el resarcimiento de los daños.

La Fiscalía General del Estado formuló imputación y obtuvo prisión preventiva justificada en contra de Andrea 'N', señalada por el delito de enriquecimiento ilícito, derivado del presunto desvío de más de 106 millones de pesos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) en la actual administración estatal.

La fiscalía de Sonora aseguró que mantiene en curso la búsqueda del exfuncionario señalado como presunto responsable de desvío de recurso.

Por otra parte, el Fiscal, mencionó que se encuentran investigando si la mujer encontrada sin vida en San Pedro El Saucito estaba vinculada a crimen organizado.