Demanda de Jessica a su pareja dejaría de tener validez tras su muerte

Aparentemente el deceso de la joven en el trágico accidente impediría el avance de la investigación sobre presunta violencia familiar.

La demanda que interpuso Jessica Alabama en contra de su pareja sentimental el pasado 19 de septiembre por presunto delito de violencia familiar, podría dejar de tener validez a raíz de que la joven perdió la vida en el accidente de tránsito sobre la Carretera Internacional 15, en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas.

Según el tío de la joven, Francisco Rocha, las autoridades investigadoras han señalado que esta denuncia no procederá porque la denunciante ya no está con vida, lo que impide que avance el proceso de la investigación.

“ La demanda que hizo mi sobrina al parecer ya no procede porque la que hizo la denuncia ya está finada, no hay quién corrobore eso. Cuando nos iban a entregar los cuerpos solicité la presencia de las autoridades para mostrarles el documento de la denuncia y vieran el peligro que corrían las niñas, pero me dijeron que ese papel ya no tenía validez desafortunadamente ”, indicó.

Sin embargo, dijo, el documento ayudó a que las autoridades determinaran darle la custodia provisional a la familia materna, por lo que actualmente las tres niñas que sobrevivieron al accidente se encuentran bajo el resguardo de la mamá de Jessica.

“ Gracias a Dios nos dieron la custodia por ese papel que los de la funeraria nos hicieron el favor de recogerlo en el lugar del accidente, sin ese papel nosotros estaríamos desamparados y no tendríamos conocimiento de lo que pasó ”, precisó.

Huía a su hogar en Guasave

Resaltó que actualmente están en espera del reporte de la autopsia de Jessica, el cual podría arrojar que tenía signos de violencia al momento de morir, ya que ella le denunció a la Fiscalía de Baja California que la noche del 18 de septiembre fue agredida por su pareja sentimental.

Cabe mencionar que en este trágico accidente murieron Jessica y tres de sus hijas, mientras otras tres pequeñas lograron sobrevivir, quienes ya fueron dadas de alta y se encuentran bajo la protección provisional de su familia materna, además de que están recibiendo apoyo psicológico por parte de las autoridades de DIF Sinaloa, ya que son originarios de la ciudad de Guasave.

Familiares aseguran que Jessica salió de su casa en Mexicali, Baja California, el pasado 19 de septiembre porque fue agredida por su pareja sentimental, motivo por el cual decidió viajar con sus seis hijas a Guasave para resguardarse con su familia, pero fue en la carretera federal de Sonora donde sufrió el fatal accidente la tarde de ese mismo día.