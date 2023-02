Sólo 11 personas en Sonora dominan la lengua de la etnia O’otham

Por más de cinco años, Matías Valenzuela Esteban ha impulsado la iniciativa para que la lengua Tohono O’otham se conserve, ya que sólo existen 11 personas en Sonora que dominan este lenguaje de manera fluida.

El ganador del Premio Estatal de la Juventud 2022, señaló que él es la persona más joven, con 30 años de edad, que domina esta lengua, por lo que estos años ha hecho una búsqueda de personas que también hablen la lengua con la intención de que no se extinga.

“He estado recorriendo distintas partes del Estado donde pertenecían y todavía pertenecen a la etnia O’otham, buscando a los hablantes; tenemos un documental que hemos trabajado y estamos a punto de finalizar, sobre los hablantes, y hemos encontrado nada más 11”, mencionó.

La vergüenza de sufrir burlas y discriminación por hablar esta lengua, son los principales obstáculos por los que la gente ha ido perdiendo el interés por conservar su idioma, sentenció el oriundo de Altar, Sonora.

“Encontré a una persona que hablaba esta lengua, me dijo que sí me entendía y que lo podía hablar, pero que no lo hacía porque le daba vergüenza por las burlas, por lo que no pude comprobar que hablara la lengua; yo necesito gente que esté orgullosa de sus raíces para poder conservarla”, dijo.

Busca impulsar la lengua

A través de talleres o en su trabajo, dentro del Museo en Caborca, Valenzuela Esteban busca promover su lengua y hacer la diferencia para que más personas pertenecientes a su etnia puedan mantener vigente su idioma.

“Hasta la fecha somos 11 hablantes y yo soy el más joven, tengo 30 años y mi sueño es escuchar en las calles de diferentes municipios que están dentro del territorio ancestral Tohono O’otham, escuchar niños hablando y jugando en la lengua, así como yo lo hacía cuando era niño”, expresó.

Los representantes de su etnia se han olvidado de algunas tradiciones, así como de promover y mantener su cultura, exaltó Matías, quien agregó que solo se han interesado por cuestiones políticas, y no ha conservar costumbres importantes como su lengua.