Observan poca afluencia de personas en módulos de vacunación

“No sabía que estaban poniendo otra vez la vacuna contra el Covid-19, pero sí me la voy a poner otro día que no tenga que trabajar por si me tengo alguna reacción, con las vacunas sí tuve calentura”, expresó Socorro Maytorena.

Poca afluencia se observó en los módulos de vacunación en el segundo día de la aplicación de la vacuna contra Covid-19 denomina Abdala, que es un refuerzo del esquema de vacunación para mayores de edad.

Versiones encontradas tuvieron algunos hermosillenses, pues mientras unos mostraron desconocimiento sobre esta dosis, otros aseguraron que sí se aplicarán el antígeno pues confian en su protección aunque temen a las reacciones de su cuerpo.

Por su parte, Jesús Ortega mencionó: “como van empezando apenas mucha gente no está enterada todavía, pero ya cuando se empiece a correr la voz me imagino que si van a venir, yo ya me la puse, esta es la quinta dosis y si lo creo muy necesario independientemente del país de origen”.

“Ahorita no me la puedo poner porque me van a sacar una muela, ya cuando ande bien para que no me vaya a dar a una reacción fuerte” comentó José Ramón Moreno.

De igual forma, Ana Patricia Danzin, dijo: “Yo no estaba informada de esta vacuna, me acabo de enterar ahorita que vine a la consulta, yo trabajo en las oficinas de la Secretaria de Educación pero no nos ha dicho todavía nada, me voy a esperar”.

En un recorrido por el módulo de vacunación del Hospital General del Estado, la enfermera responsable de la aplicación, comentó que el primer día solo acudieron 10 personas y este miércoles la cifra era similar hasta las 12 del día.

Mientras en la Unidad de Medicina Familiar número 37 del IMSS, hasta este mediodía habían acudido menos de veinte personas a aplicarse la dosis, según comentó personal de enfermería asignado a esta jornada de salud.