La Unidad Cibernética advirtió a la extremar medidas para prevenir ser víctimas de fraude por solicitar préstamos a través de aplicaciones digitales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora a través de su Unidad Cibernética advirtió a la extremar medidas para prevenir ser víctimas de fraude por solicitar préstamos a través de aplicaciones digitales.

Según los datos de la Unidad Cibernética, en lo que va del año el aumento de los reportes por este tipo de fraudes han encendido las alarmas.

Especialistas cibernéticos explicaron que estas aplicaciones fraudulentas con frecuencia se anuncian en redes sociales o en las tiendas virtuales como instituciones financieras que ofrecen préstamos de bajos montos, sin requerir la consulta en el Buró de Crédito, características que la vuelven atractivas para las personas.

También advirtieron que estás aplicaciones solicitan información privada como la copia de la identificación y clabe interbancaria para poder otorgar el préstamo de forma inmediata, además, los usuarios de estas aplicaciones les otorgan permisos para acceder a contactos, fotos, ubicación y redes sociales al momento de aceptar todos los términos y condiciones.

Posteriormente, los delincuentes cibernéticos inician con llamadas a diversas horas y un sinfín de mensajes, seguido de amenazas de difamación entre sus contactos, para lo cual utilizan fotos en las que hacen pasar a los solicitantes del crédito como estafadores, criminales e incluso publican contenido sensible.

Para evitar caer en estos fraudes se recomienda verificar la legitimidad de la financiera, desconfiar de aquellas que no revisan el buró de crédito y ofrecen préstamos fáciles sin garantías, no compartir información personal en sitios web, formularios o aplicaciones sin antes comprobar su autenticidad. No descargar aplicaciones de dudosa procedencia y revisar siempre que la institución esté registrada ante la Condusef y leer cuidadosamente los términos y condiciones de las aplicaciones antes de otorgarles acceso a tu dispositivo.

Para obtener mayor información o realizar un reporte contactar al personal de la Unidad Cibernética en el 800 77 24237 o vía correo electrónico reportes.ciber@sonora.gob.mx.