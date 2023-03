Sara Valle Dessens responde al tema de las denuncias en su contra

El día de ayer la presidenta municipal de Guaymas expuso que no hay información de parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre las denuncias emitidas a Sara Valle y otros funcionarios de su gobierno, hoy la ex alcaldesa le responde.

“Ya estuvo bueno que me agarren a mí y que no tengan otro tema, igual le hago un exhorto al gobierno municipal porque no tiene otro tema” , dijo la ex alcaldesa Sara Valle Dessens respecto a las acusaciones de corrupción hechas por la comuna y por el diputado local Sebastián Orduño Fregoza.

La mañana del miércoles 8 de marzo, la presidenta municipal Karla Córdova González dijo estar muy desesperada porque la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora no ha avanzado con ninguna de las 14 denuncias en contra de Valle Dessens y otros funcionarios de su gobierno, señalados de ocasionar quebranto patrimonial a Guaymas durante el trienio 2028-2021.

Al día siguiente, la ex alcaldesa salió a decir públicamente que ella es la más interesada en que le llamen, porque eso le permitirá dejar claro que en su administración las cosas se hicieron bien y nunca robó nada, pero que hasta el día de hoy no ha sido requerida por las instancias estatales para comparecer.

¿Qué ha pasado con las denuncias?

Durante el fin de semana, Valle Dessens estuvo repartiendo volantes en las calles de Guaymas, supuestamente invitada por el Comité Estatal de Morena, y dijo que la alcaldesa Córdova González intentó mandar retirarla, pero no fue posible, y ella lo interpreta como una intención del gobierno municipal de no dejarla seguir con su activismo, y en cambio, hablar de las denuncias donde la corrupción no ha sido comprobada.

“Me he dado cuenta de que cuando estoy haciendo cualquier aparición pública me amenazan con que van a haber demandas, con que va a haber esto y lo otro, me acusan de corrupta pero no me han dicho absolutamente nada, o sea con que elementos, de donde sale eso, dicen que han puesto 14 o 15 denuncias y donde están, entonces no han procedido, yo también he ido a solicitar esas denuncias porque a mí me convienen, yo soy una persona que toda mi vida he vivido de mi trabajo, nunca se me ha acusado absolutamente de nada y yo no voy a permitir que mi nombre se siga ensuciando de esa manera yo creo que ya basta” , explicó.

Acerca del diputado local Sebastián Orduño Fregoza, principal vocero de las denuncias contra el proyecto “Playa Incluyente”, dijo que no lo ha visto gestionando recursos para Guaymas y que a pesar de ser miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, nunca ha estado presente en las reuniones de la iniciativa 3 de 3 que ella promueve, a fin de que los hombres que incumplen con sus responsabilidades como padres, no puedan ocupar cargos de elección popular.