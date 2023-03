No hay avances en denuncias contra Administración Municipal de Sara Valle

El actual Ayuntamiento de Guaymas interpuso algunas denuncias con las que buscan esclarecer el destino de algunos fondos, sin embargo, no se ha avanzado en el caso.

Ninguna de las 14 denuncias que el actual Ayuntamiento de Guaymas interpuso en contra de la administración municipal presidida por Sara Valle Dessens ha avanzado en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Karla Córdova González, refirió que entre los temas que más han afectado a Guaymas son el proyecto Playa Incluyente y la retención indebida del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores pensionados, la cual suma un monto de 8 millones de pesos, que hasta el momento se desconoce en qué se utilizó.

Dijo que, de no resolverse esa situación ocasionada por la ex tesorera, Célida Botello Navarro y la ex alcaldesa Sara Valle, el Ayuntamiento que ella preside tendrá que pagar esa cantidad cuando la Fiscalía le solicite, y a esto se suman 50 millones de pesos en laudos, el crédito de la financiera Bansi y otras deudas.

“Ahora resulta que es probable que no les finquen responsabilidades a los que lo hicieron y que nosotros tengamos que salir raspados con ese tema, porque todo lo que se hace mal se hereda, también lo de la Playa Incluyente me tiene ya muy desesperada, han ido a sentarse el director jurídico, la contralora, el tesorero en mesas de trabajo en la Fiscalía Anticorrupción y no vemos claro, independientemente que ellos dicen que están en la mejor disposición, nosotros presentamos 14 denuncias en total de las cuales no vemos ningún avance, seguimos cargando con las cosas que ellos hicieron y dejaron mal, ojalá que se pongan las pilas para que empiece a haber consecuencias”, dijo.

El descuento al ISR comenzó a aplicarse en noviembre de 2019 de manera ilegal, ya que, de acuerdo con la ley, los ex trabajadores que perciben un salario menor a 42 mil pesos mensuales están exentos de ese impuesto, y por más que pidieron explicaciones fueron ignorados, y dos años después, en octubre de 2021, el municipio les dejó de descontar, pero el adeudo de 8 millones de pesos está vigente.