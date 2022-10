Llaman a ciudadanos de Cajeme a denunciar delitos; puede ser anónimo

Pese a las campañas y acciones de proximidad social que ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los ciudadanos de Cajeme temen denunciar cualquier tipo de delito, lo que impide que las autoridades puedan darle seguimiento a los reportes.

El titular de esta corporación, Claudio Cruz Hernández, informó sobre la importancia de que las personas denuncien cualquier hecho, pues incluso pueden hacerlo de manera anónima para proteger su identidad.

“ En muchas de las situaciones, cuando se registra un hecho delictivo, se les pregunta y resulta que nadie vio nada. Tanto en delitos del fuero común o fuero federal, las personas no están dispuestos a denunciar. Si no lo quieren hacer exponiéndose pueden llamar al número 089, ahí no se registra el teléfono de donde llamas ni tampoco das tus datos personales ”, indicó.

Agregó que este tipo de situaciones se ve también en los reportes por violencia en el hogar, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos para que confíen en el grupo de la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar de Género y Personas Vulnerables (UMAV).

“ Lamentablemente de la violencia familiar parten todos los demás delitos, es por eso que nosotros tenemos esta unidad especializada; son unas patrullas de color naranja, dependiendo de la situación de han detenido personas que se canalizan a las instancias correspondientes ”, expresó.

Confianza a las autoridades

Según el reporte de desempeño de las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con actualización al mes de junio 2022, la Policía Municipal es la corporación a la que menos le tienen confianza los ciudadanos.

Y es que sólo el 31.4 por ciento de los cajemenses encuestados confirmaron sentir confianza de la corporación municipal, mientras que el 45 por ciento siente mayor seguridad con la Policía Estatal; el 54.8 por ciento con la Guardia Nacional; el 58.9 por ciento con el Ejército y el 65.9 con la Marina.