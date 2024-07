Reporta Sonora Cibersegura casos de cargos no reconocidos en tarjetas

Sonora Cibersegura señaló que Hermosillo es el municipio donde se han registrado más casos.

En lo que va de este 2024, Sonora Cibersegura ha recibido al menos 97 reportes por cargos no reconocidos a tarjetas de débito y crédito, así como dos reportes por clonación de tarjetas.

José Manuel Acosta, fundador de esta organización, explicó que estos cargos se deben al uso de tarjeta en línea o bien, realizar compras por páginas de internet, pues se exponen los datos de estas.

"Durante todo el año hay, pero en temporada vacacional aumenta un poco porque las personas compran más por internet, entonces es más probable que caigan" , explicó.

Principales municipios afectados

Este problema ha causado a los usuarios recargos en sus tarjetas que van desde los cientos hasta los miles de pesos, según compartió Acosta.

También, la mayoría de estos casos se han dado en su mayoría en Hermosillo, seguido por Ciudad Obregón, así como de otros municipios de donde llegan a lo máximo tres reportes.

Te puede interesar Estas apps roban tus fotos y videos del celular sin que te des cuenta

Recomendaciones

Ante esto, José Manuel Acosta recomendó el uso de tarjetas con chip EMV, no compartir los datos de las tarjetas con nadie, verificar que el sitio de compra en línea no sea una página apócrifa, activar las alertas en el celular, así como revisar los estados de cuenta para verificar si hay algún recargo no reconocido.