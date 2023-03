El papel de la ciudadanía es clave rumbo al 2024: Claudia Ruiz Massieu

La senadora priista destaca su trayectoria en el servicio público para trabajar en la construcción de un futuro mejor; ‘doy un paso adelante’.

La senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, asegura que no es suficiente una coalición de partidos políticos para competir contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados por la Presidencia de la República en 2024, sino que se necesita acompañar a la ciudadanía en la construcción de una nueva institucionalidad.

La aspirante presidencial subraya que en México y el mundo es “tiempo de mujeres” y por eso “doy un paso al frente”.

“Por lo pronto pongo en la mesa, no sólo mi compromiso con México y mi amor por el país, sino toda una vida de trabajo, resultados, de superar la adversidad y dedicarme al servicio público y la política con base en las enseñanzas del mejor político que he conocido que es José Francisco Ruiz Massieu, mi padre, que me enseñó que la política es el arte de sumar voluntades para encontrar soluciones en beneficio de la mayoría”, dice.

En entrevista exclusiva para EXPRESO, la exdirigente nacional del tricolor habla de su aspiración presidencial, los problemas que México no ha podido superar, su militancia en el PRI, el llamado “Plan B electoral” y la forma cómo la coalición PAN-PRI-PRD deberá enfrentar al candidato o la candidata de Morena.

¿Por qué quiere ser Presidenta de la República?

Me he preparado 30 años en el servicio público para servir a mi país. Para construir un mejor futuro que estoy segura que tiene que ser mejor. Milito en el PRI desde 1991. Trabajé en mi partido, primero.

Me dio la oportunidad de ser diputada federal en 2003, he sido dos veces diputada federal, hoy senadora de la República, siempre en la oposición, nunca como ahorita con esta oposición a un Gobierno tan decidido a consolidar su control sobre el poder, pero siempre aprendiendo a escuchar a los demás y hacer equipo con quienes piensan diferente.

También he tenido la oportunidad de trabajar en el Ejecutivo a nivel federal tanto en la Procuraduría General de la República como en la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores; he sido Secretaria General y dirigente nacional de mi partido.

He hecho campaña en todo el país; conozco México, quiero a México, le veo el potencial, me duele México y sé qué es lo que necesitamos a partir de 2024, después de un sexenio que ha represe tado un retroceso democrático, un retroceso en la calidad de vida de los mexicanos, donde todos nos sentimos más inseguros, con más incertidumbre económica y más excluidos de un proyecto nacional.

Se necesita mucha capacidad política para convocar a todos a una reconciliación, una reconstrucción institucional y a construir un nuevo México, más solidario, más generoso, más incluyente y más justo, donde la ciudadanía tenga este papel central, marcando la agenda, construyendo el proyecto, siendo protagonista permanente de la vida pública.

¿Qué haría para enfrentar algunos de los problemas del país, como inseguridad, pobreza y violencia hacia la mujer?

Son tres temas muy sensibles en todo el país. En todas las regiones, en todas las ciudades del país se siente lo mismo, se siente inseguridad, se siente miedo por parte de las mujeres, frustración de las mujeres por no ser escuchadas, se siente incertidumbre respecto a lo que va a venir y qué le vamos a dar a nuestros hijos en términos de oportunidades y se siente un desamparo, porque las capacidades del Gobierno y del Estado Mexicano para brindarnos a los ciudadanos servicios de salud, acceso a medicinas, seguridad cotidiana; no se siente algo tangible para la gente.

Eso es parte de lo que a mí me motiva a decir que hay que dar un paso al frente, hay que buscar construir este gran proyecto de todos los que creemos que el país, que no va por buen camino, y que no tiene que ser un proyecto de una sola persona, ni de un partido político, ni siquiera de un conjunto de partidos:

Tiene que ser el proyecto más plural, más incluyente y más ciudadano posible, porque lo que hemos visto en estos últimos meses es una ciudadanía que ha tomado la agenda pública en sus manos, y que salió el 13 de noviembre a decir el INE (Instituto Nacional Electoral) no se toca; y que salió el 26 de febrero a decir el Poder Judicial tiene en sus manos garantizarnos que vivimos en un país democrático y que salimos las mujeres el 8 de marzo a decir cada una de su trinchera y de su experiencia hay una agenda de la igualdad y la justicia en la que hay un grave pendiente con las mujeres.

La ciudadanía nos está marcando el ritmo y la pauta a los partidos y a los políticos y hay que escuchar. Por eso yo no quiero plantear una aspiración en términos personales ni de partido, sino en términos de que soy una mexicana convencida de que la ciudadanía tiene que tomar un papel central y los partidos arropar esas demandas ciudadanas.

¿Este Gobierno no ha escuchado a la gente?

Sin duda. Por eso es importante hablar de una coalición incluyente a la que se puedan sumar y convocar las y los mejores perfiles para constituir un Gobierno de coalición que significa invitar a ese Gobierno, con agenda clara de compromiso ciudadano, a las personas que mejor sepan y tengan la experiencia para resolver todos estos reclamos, rezagos y pendientes históricos que tenemos.

¿Por qué sigue en el PRI si muchos ya se fueron a otros partidos?

Sigo en el PRI porque estoy convencida de que es un partido que sigue representando a esta gran diversidad mexicana en todo el país, tiene la militancia viva y comprometida, más numerosas de todo el país, tiene un enorme compromiso social.

Yo que fui dirigente del PRI tengo un compromiso con esa militancia que es real y que existe, y que quiere reivindicar este compromiso democrático y de justicia social que tenemos los priistas y que asumimos los priistas cuando decidimos militar en el PRI.

Voy a seguir en el PRI mientras las circunstancias y la congruencia me lo permitan. Creo que el PRI tiene mucho que aportarle a México, y lo tiene porque tiene una militancia que es real, que existe, que está comprometida.

Es un partido vivo que sí refleja una pluralidad en México, pero no todo México. Por eso no es suficiente pensar que un solo partido pueda encabezar un proyecto ciudadano que entusiasme a la mayoría de la ciudadanía para poderle hacer frente a Morena y a sus aliados que esencialmente están construyendo una elección de estado.

No vacilaron en cambiar las reglas electorales para cargar los dados a favor de sus candidatos y de su proyecto y que definitivamente quieren quedarse con el poder político a la mala.

¿Es factible que la oposición llegue unida?

Totalmente. Estamos viviendo un momento inédito, un momento de mucho riesgo, de retroceso democrático como hemos visto en estos últimos cuatro años, con un partido en el Gobierno que cambia las reglas para favorecer a sus candidatos, que coloniza, coopta o minimiza a los otros poderes, a los órganos autónomos, que limita los derechos y las libertades de todos cuando no están de acuerdo con su proyecto y eso creo que nos ha permitido a los partidos de oposición que normalmente hemos sido adversarios políticos buscar nuestras coincidencias y dejar de lado todo lo que nos ha dividido históricamente.

Hoy sabemos que queremos ir juntos en un proyecto para defender la Constitución, las libertades, pero más que eso, el futuro democrático de México. Ya tenemos una experiencia valiosa en los ejercicios que hemos hecho en años anteriores.

En Hermosillo, por ejemplo, se pudo construir una Alianza que funcionó, que fue más allá de lo electoral, que da resultados en un gobierno incluyente porque se trabajó desde hace tiempo y en las bases militantes con un candidato que le dio mucha confianza a la ciudadanía. Hay la voluntad expresa de las dirigencias nacionales por mandato de sus militancias.

Creo que a los partidos no nos alcanza para plantarnos frente a lo que es un partido que se está consumiendo como partido de Estado; creo que necesitamos ir acompañando a la ciudadanía en la construcción de una nueva institucionalidad, una nueva reconciliación nacional y una reconstrucción más comprometida con las causas sociales, pero también aprovechando las ventajas que nos da ser un país abierto al mundo, parte de la región más dinámica y competitiva del mundo como es la de Norteamérica, con muchas fortalezas que tenemos que sumar para hacer frente a los rezagos que tenemos.

Claudia Ruiz Massieu cuestiona las políticas y estrategias del actual Gobierno Federal en materia económica y de seguridad pública. Lamenta que a pesar de la posición geográfica y sus tratados comerciales la pobreza aumente.

“Es inaceptable ser la economía número 15 del mundo y tener 50 millones de personas viviendo en pobreza. Algo no hemos hecho bien en ese sentido”, agrega.

Señala que también es inaceptable la ineficacia frente a la expansión criminal. “No hemos hecho la tarea construyendo las instituciones civiles que se tienen que construir. No es un tema de un partido, es tema de todos y tenemos que encontrar cuáles son las mejores estrategias políticas y fórmulas para superar los retos que tenemos, pero también para aprovechar las oportunidades que nos plantea el mundo”, afirma.