Urgen donadores de sangre para Alfonso, menor con cáncer avanzado

Hace dos semanas la vida de Nury Rodríguez cambió por completo, pues nunca pensó que los doctores le darían la peor noticia de su vida, a su hijo Alfonso Arturo Lerma le detectaron leucemia mieloide aguda.

La madre, originaria de Guaymas, comentó que días anteriores llevó al pequeño de 9 años al médico porque pensó que tenía paperas, pero al hacerle diversos estudios, el diagnóstico arrojó que padece de cáncer en estado avanzado, donde el 90 por ciento de su sangre está contaminada.

“Le empezaron a salir unas bolas en el cuello y me dijeron que eran paperas, los doctores lo estaban tratando como si fuera eso, no mejoraba, y cuando lo llevé a urgencias le hicieron pruebas y le detectaron los problemas en la sangre” , expresó.

Desde ese momento, el pequeño Alfonso Arturo fue trasladado al área de Oncología Pediátrica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón, donde está siendo atendido por especialistas.

Pero algo importante que ayudará a que mejore la salud del menor es la donación de sangre y plaquetas, es por ello que la familia está buscando a personas de buen corazón que puedan ayudar en esta causa.

Me dice la doctora que se ocupan los más que se puedan, hasta el momento han venido cinco personas y sólo tres han podido donar. Hay mucha gente que quiere venir pero no han podido venir de Guaymas, yo no conozco a nadie aquí en Ciudad Obregón, por eso necesitamos mucho el apoyo

Nury Rodríguez

Madre de Alfonso Arturo