"Intuyo que no son de Vícam": Canaco Obregón sobre bloqueos yaquis

Luego de la agresión por parte del bloque yaqui que lesionó a un menor, la Canaco Obregón llamó a que sean retirados.

La Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón hizo un llamado urgente a las autoridades para que den solución al problema de los bloqueos de la etnia Yaqui y cese el hostigamiento a automovilistas.

En entrevista con el conductor y periodista Marcelo Beyliss en el noticiero de Expreso 24/7, edición matutina, la presidenta de Canaco en el municipio, Ivonne Llamas, dijo que desde hace años se sufren agresiones en el tramo del territorio Yaqui y no se descarta que las personas sean ajenas a la etnia.

Yo intuyo que es gente que incita a los Yaquis a solicitar ese recurso, es algo que el Gobierno del Estado debe verificar y estar viendo que efectivamente los que están ahí sean de la misma etnia Ivonne Llamas

Presidenta de Canaco en Ciudad Obregón

Presidenta de Canaco en Ciudad Obregón

Los comerciantes de Cajeme han mostrado su preocupación por los incidentes que han derivado incluso en lesiones a choferes de camiones, conductores de vehículos particulares e incluso el caso reciente de un menor de edad en la Carretera México 15 a la altura de Las Guásimas.

Comentó que actualmente existen bloqueos permanentes en Vícam y Estación Oroz, donde obligan a los conductores a cumplir con el pago de la cuota y, en caso de que se nieguen, los terminan agrediendo.

“Nosotros como organismo de cámara le solicitamos de la manera más atenta a las autoridades que haga uso de la ley para que se puedan evitar ese tipo de situaciones donde nos lleguemos a confrontar porque no estemos dispuestos a dar esa cooperación, porque si no la damos no nos dejan pasar, nos rayan o golpean los carros y hasta quiebran cristales”, apuntó.