Vinculan a proceso a trabajador del Ayuntamiento de Cajeme por presunto robo

El trabajador del Ayuntamiento de Cajeme que presuntamente fue sorprendido robando alumbrado público, se vinculó a proceso y se le dio un plazo de tres meses para el desahogo de pruebas, con el fin de que el juez determine si tiene responsabilidad en este delito.

En información solicitada por EXPRESO, la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE) confirmó que la audiencia se llevó a cabo la tarde del pasado miércoles, donde el servidor público y la persona que lo acompañaba al momento del presunto hurto, fueron vinculadas a proceso, pero ambos estarán en libertad mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Aunque el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para las personas, finalmente el juez consideró que estén en libertad porque es un delito no grave, no hubo violencia, además de que no cuentan con antecedentes penales y tienen un domicilio fijo.

La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme (Sutsac), Matilde Lemus Fierros, señaló que este trabajador estaba en el área de Servicios Públicos de la comisaría de Esperanza y tenía dos años que se había sindicalizado.

“Esto es algo personal de él, que va a llevar su proceso aparte, nosotros como sindicato no tenemos nada que ver en el proceso y tenemos que ser muy respetuosos también de eso, ahorita lo que sabemos es que el compañero fue dado de baja” , expresó.

La semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que las dos personas habían sido sorprendidas en flagrancia sobre la calle Bordo Nuevo entre Tabasco y Veracruz, mismos que circulaban a bordo de un vehículo del Ayuntamiento con dos lámparas, cableado y un poste de alumbrado público.

Según han informado autoridades municipales, podría haber otros trabajadores del Ayuntamiento involucrados en este tipo de delitos, por lo que se van a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en este tipo de dependencias.