Acuden cientos de cajemenses a marcha en defensa del INE

Este domingo 26 de febrero se realizó la manifestación a nivel nacional a favor del Instituto Nacional Electoral.

Cientos de cajemenses se sumaron al movimiento nacional y se concentraron en la Plaza Álvaro Obregón para protestar en contra de la implementación del “Plan B” de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador.

Los asistentes acudieron portando prendas de color blanco y rosa, así como pancartas con frases de “El INE no se toca”, “la democracia no se toca”, “fuera AMLO”, entre otras.

Durante la protesta los ciudadanos tomaron la palabra para exigir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucionales los cambios en la ley.

“ Estamos hoy reunidos aquí bajo protesta del ‘Plan B’ del Presidente de la República, el cual lamentablemente prometió un cambio de mejorar todo aquello de lo que estábamos hartos en el pasado, pero nos mintió y hay muchos que todavía siguen creyendo en él. Nosotros no queremos regresar a esos tiempos donde sólo un partido estuvo al mando por tantos años en nuestro país “, expresó la ciudadana Leticia Ríos.

“ Yo vengo a defender al INE porque este gobierno lo que intenta es destruir la democracia. Yo estoy de visita en Ciudad Obregón, pero aquí estoy en la manifestación para alzar la voz “, destacó María Elena Juárez.

“ Yo no pertenezco a ningún partido político, mi pensamiento es libre y apoyaré siempre a quien tenga la razón. Gracias al INE conocimos el valor de nuestro voto porque antes no era valorado, yo no tengo nada en contra de otros partidos porque cualquiera de ellos era mejor que Morena ”, precisó Eduardo Gómez.

En este movimiento también acudieron militantes del Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes evitaron tomar la palabra en los micrófonos ya que le dieron la voz a los ciudadanos que no pertenecen a algún grupo político.