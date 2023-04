Allison vuelve a casa; a pesar de amnesia, reconoció a su hermana, Adilene

Allison, de 29 años, podrá rencontrarse con su familia tras 4 años incomunicada luego de que su esposo se la llevó a vivir a Ciudad Obregón, donde hace unos días llegó al hospital con problemas de memoria.

Gracias al apoyo de personas de buen corazón que hicieron donaciones económicas, Adilene Gutiérrez Medina pudo viajar desde Guasave a Ciudad Obregón para reencontrarse con su hermana Allison Ortega Gutiérrez, quien estaba internada en el Hospital IMSS-Bienestar.

Aunque la joven de 29 años padece problemas de memoria, logró reconocer a su hermana Adilene cuando llegó a la cama del hospital, sin embargo, aún no logra recordar a sus otros familiares e hijos que actualmente viven en Sinaloa.

La hermana que viajó varios kilómetros con su bebé, dijo que Allison se encuentra estable y que no recuerda bien todo lo que ha vivido en los últimos años, por lo que hasta el momento se desconoce si fue víctima de algún delito.

“En cuanto me vio me conoció, me preguntó con quien venía, ella no recuerda mucho, pero me recordó a mí que es lo importante. Ella no recuerda todo lo que ha vivido, sólo recuerda siete meses viviendo en Ciudad Obregón, pero ya tenía seis años radicando aquí” , destacó.

Allison fue encontrada el pasado fin de semana en la Central de Autobuses de Ciudad Obregón, por lo que la trasladaron hacia el hospital del IMSS-Bienestar, donde fue atendida por los médicos hasta este martes que la dieron de alta.

Posteriormente, las hermanas partieron en autobús hacia su ciudad de origen, gracias a que autoridades del Ayuntamiento de Cajeme las apoyaron con los gastos necesarios para el traslado.

“Espero que todo esté bien y llegar con bien a Guasave, ya estando allá buscaremos ayuda para llevarla con un psicólogo para ver si puede recordar todo lo que ha vivido, que pueda superar esa experiencia mal vivida y que luche por sus hijos” , expresó.

Cabe señalar que Allison se fue de Guasave desde hace más de seis años para vivir con su esposo en Ciudad Obregón, pero dos años después perdió comunicación con sus familiares, ya que presuntamente se había separado del hombre con el que tenía una relación sentimental.

A través de redes sociales, sus familiares se dieron cuenta que la joven estaba internada en un hospital de Ciudad Obregón, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo para poder acudir con ella.