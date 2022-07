Exhortan a cajemenses a no meterse en arroyos y canales

El alcalde y autoridades de seguridad de Cajeme hicieron un llamado a la población a que tengan especial precaución en estas áreas.

Un total de 17 accidentes se han registrado en canales, arroyos o drenes del municipio de Cajeme, de los cuales han dejado un saldo de 9 personas sin vida y seis más con lesiones, así lo dio a conocer el comandante del departamento de Bomberos.

Víctor Manosalvas Mena informó que en la mayoría de los paseos campestres que se ubican rumbo a la presa Álvaro Obregón existen avisos o cercos perimetrales que prohíben el acceso de personas al agua, sin embargo, por las altas temperaturas o con el fin de pasar un momento de diversión, algunos toman el riesgo de meterse en esta.

Por lo anterior, el titular de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, hizo un llamado a la corresponsabilidad social e invitó a la población a evitar este tipo de riesgos que pueden terminar en tragedias.

“Cajeme cuenta con una distancia de 2 mil 300 kilómetros de canales, arroyos y drenes, siempre hemos dicho que por favor no se metan a este tipo de lugares, el llamado sigue siendo el mismo, no se metan a las aguas porque no está permitido” , expresó.

El alcalde Javier Lamarque Cano precisó que están analizando nuevas medidas que puedan llevarse a cabo en este tipo de espacios, pero resaltó la importancia de la responsabilidad ciudadana para evitar accidentes.

Si nos damos a la tarea de cancelar o cerrar lugares vamos a ser criticados porque no hay áreas de esparcimiento, por eso pedimos una corresponsabilidad, que disfruten esos lugares con cuidado y le den uso responsable Javier Lamarque Cano

Presidente Municipal de Cajeme

DOS MUERTES EN MENOS DE 72 HORAS

El pasado 10 de julio, una menor de 9 años de edad identificada como Adriana, murió ahogada en el paseo Las Garzas, después de haber sido jalada por la corriente.

Dos días después, el 12 de julio, José Manuel de 28 años de edad, murió al intentar salvar a una mujer en la Laguna del Náinari, misma que ingresó a las aguas por su propia voluntad.

En ambos casos, buzos del departamento de Bomberos participaron en la búsqueda y rescate de los cuerpos.