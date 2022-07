José será recordado como un héroe en la Laguna del Náinari

José Manuel de 28 años perdió la vida en la Laguna del Náinari al intentar salvar de ahogarse a una joven en Ciudad Obregón.

En un acto de heroísmo al quererle salvar la vida a una mujer desconocida que se ahogaba en la Laguna del Náinari, José Manuel de 28 años de edad, perdió la vida.

Pese al riesgo, el joven tomó la decisión de aventarse a las aguas para salvar una vida, pero la gran cantidad de lodo en la parte interna de la laguna ocasionó que ya no pudiera salir.

El señor Ramón Gilberto Ávila Álvarez fue la última persona que tuvo una conversación con José Manuel, por lo que le tocó ver la preocupación del joven mientras veía como aquella mujer pedía auxilio.

“Fue a las 4 de la tarde aproximadamente, en ese momento estaba lloviznando y yo estaba pasando por aquí, escuché que una mujer estaba gritando porque se estaba ahogando y marqué al 911, después vi al muchacho que se acercó y llegaron policías municipales” , expresó.

Un agente de Seguridad Pública fue el primero que ingresó, pero se regresó a quitarse prendas que portaba para tener más agilidad al momento de nadar. José Manuel desesperado por ver qué la mujer ya estaba inconsciente decidió ingresar a las aguas.

“El joven se quitó los zapatos, los lentes, las llaves y el teléfono, se los dejó a una muchacha que estaba aquí, los policías le dijeron que no se metiera pero no hizo caso. Yo le pregunté que si se iba a meter y él me dijo que sí, que quería salvarla, esas fueron sus últimas palabras. Cuando empezó a nadar dijo que ya no podía, alzó la mano, se hundió y ya no salió” , comentó el señor Ramón Gilberto.

Fueron policías municipales quienes sacaron con vida a la mujer, y posteriormente fue trasladada al Hospital General de Ciudad Obregón para su atención médica.

LA BÚSQUEDA

Durante casi cinco horas, elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil realizaron acciones de búsqueda.

Pescadores de la comunidad de Hornos ayudaron con redes especiales que fueron ingresadas a la laguna, fue así como se logró localizar el cuerpo de José Manuel alrededor de las 20:30 horas.

Durante los trabajos de las diferentes corporaciones, estuvo presente el alcalde Javier Lamarque Cano, quien lamentó los hechos y le dio el pésame a los familiares.

JOSÉ MANUEL, UN HÉROE

La muerte del joven consternó a los cajemenses, quienes reconocieron su buen corazón por querer salvar una vida.

Amigos y familiares, recordarán a José Manuel era un joven alegre, trabajador y talentoso, pues se dedicaba a hacer presentaciones de música acústica en diversos lugares de la ciudad.

