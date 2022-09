Cajeme buscará empresa para atender alumbrado público

Tras cancelar su contrato con la empresa Óptima Energía, el cabildo de Cajeme analiza busca nueva empresa que atienda el alumbrado público del municipio.

A meses de que el cabildo de Cajeme aprobó la cancelación del contrato con Óptima Energía, integrantes autorizaron un nuevo esquema legal de alianza público-privada para la contratación de una nueva empresa que garantice un buen servicio de alumbrado público.

Durante sesión ordinaria, el alcalde Javier Lamarque Cano explicó que este punto consiste en que el esquema legal sea enviado al Congreso del Estado y en caso de que sea autorizado se abra un proceso de licitación donde puedan participar empresas interesadas en hacer la inversión para mejorar el servicio.

Comentó que en caso de que sea autorizado por los legisladores, la alianza con la empresa se realizará siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones, como la instalación de 8 mil luminarias nuevas y el mantenimiento permanente, incluyendo aquellos equipos que sean vandalizados.

Y es que actualmente, el municipio cuenta con 34 mil 32 luminarias, de las cuales 29 mil 597 son de tecnología led y 4 mil 435 son de vapor de sodio, estas últimas son consideradas contaminantes y menos eficientes.

“La propuesta de alianza público-privada deberá cumplir con el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 8 mil luminarias nuevas con tecnología led que sustituyan los equipos contaminantes y menos eficientes que son las 4 mil 435 de vapor de sodio, mientras que las 3 mil 565 restantes serán para ampliación de la red, por lo que en total se tendrían 37 mil 597 lámparas en total con mantenimiento garantizado”, expresó el presidente municipal.

Además, dijo, con la alianza público-privada (APP) se deberá garantizar que al menos el 95 por ciento de las lámparas deben permanecer encendidas para que la empresa pueda cobrar la totalidad de la contraprestación, y, en caso de que alguna luminaria presente fallas tendrá que ser reparada o sustituida a la brevedad.

Lamarque Cano explicó que por todo este servicio se deberá pagar 1.7 millones de pesos mensuales, lo que representa la mitad de la cantidad que se le pagaba a la empresa Óptima Energía.

EMPRESA INTERESADA

En el transcurso de la sesión se dio a conocer que la empresa EMCO, originaria de Naucalpan, Estado de México, ya le presentó una propuesta con estas características al municipio, la cual podría participar en el proceso de licitación en caso de que este esquema sea autorizado por el congreso estatal.

“Es importante aclarar que en este momento no se está contratando a ninguna empresa, sólo se está presentando la aprobación de un esquema para la prestación del servicio de luminarias, si el cabildo lo aprueba, tendrá que ir al congreso para una posible contratación a futuro”, indicó.

VOTO EN CONTRA

El regidor de Movimiento Ciudadano, Gustavo Almada Bórquez, consideró que hacer una contratación de este tipo es un error para el municipio, pues una nueva empresa llegaría a utilizar lámparas que no le pertenecen al Ayuntamiento sino a Óptima Energía.

“Las lámparas que se están queriendo planear en este contrato no son del municipio, son de ellos (Óptima Energía), hasta ahorita están arrendadas y supuestamente el municipio se iba a quedar con ellas cuando el contrato termine, pero de una manera arbitraria el municipio está tomando la decisión de cancelarlo porque inclusive esa parte debió de haber sido por un tribunal, es una situación complicada, yo no estoy de acuerdo, primero deben esperar a que se resuelva de manera legal”, mencionó.

Por su parte, el regidor independiente Rodrigo Bours Castelo, aseguró que está en contra de las alianzas público-privadas, además que la empresa EMCO no es la adecuada porque no está registrada ante la Secretaría de Economía, lo que no brinda seguridad para una posible contratación.

“Es una empresa que no conocemos y muy probablemente no le vamos a poder exigir y reclamar el posible incumplimiento del servicio que preste, creo yo que debemos ser sensatos, venimos saliendo de un problema con Óptima Energía que posiblemente hasta se lleve las lámparas, los Ayuntamientos están para brindar un servicio con su planta laboral, cosa que no se ha hecho”, apuntó.

Finalmente, el punto fue aprobado por mayoría, donde solamente se tuvieron cuatro votos en contra, por lo que el tema será enviado al congreso estatal para que este esquema legal sea autorizado y posteriormente pueda realizarse la alianza con una empresa a través de un proceso de licitación.