Colectivo recupera 8 cuerpos de 'panteón clandestino'; buscan otros 7

El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón recibió la denuncia anónima de que en un domicilio de la colonia Nueva Palmira hay al menos 15 cuerpos enterrados en lo que denominaron un 'panteón clandestino'.

Luego de haber recibido una denuncia anónima, el colectivo de búsqueda Rastreadoras de Ciudad Obregón ha localizado ocho cuerpos enterrados en el patio de una vivienda abandonada ubicada en la colonia Nueva Palmira.

La líder de la agrupación, Nora Alejandra Lira Muñoz, informó que las mujeres que integran el colectivo han estado trabajando con sus propias herramientas desde el pasado sábado con el apoyo de la Fiscalía de Sonora y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Agregó que el sábado encontraron un cuerpo y siete más el pasado lunes, por lo que invitaron a las personas que tienen un familiar desaparecido para que acudan a las oficinas de la Fiscalía y puedan conocer la identidad de las personas que perdieron la vida.

“Todos han estado encobijados, embolsados, no pudimos checar prendas, es muy importante que la gente que está angustiada, la gente que cree que puede estar aquí su familiar, que acuda a servicios periciales en Semefo a que les muestren porque no pudimos checar, las pocas prendas que alcanzamos a apreciar estaban muy deterioradas y no se pudieron apreciar colores” , expresó.

La denuncia anónima que les llegó, dijo, señaló que en este lugar hay al menos 15 cuerpos sepultados, por lo que van a continuar trabajando esta semana hasta confirmar que ya no existen restos humanos.

“Yo digo que sí es verdad la información que son 15 o más cuerpos aquí, en una fosa salieron cuatro cuerpos, en otra no salió nada y en otra los demás. Definitivamente aquí es otro panteón clandestino en un patio chiquito” , destacó.

La representante del colectivo señaló que están solicitando la presencia permanente de Cruz Roja, ya que por las altas temperaturas están sufriendo problemas de deshidratación por la fuerte actividad física que están realizando en estos trabajos.