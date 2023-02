Buscamos que se repare el daño a vialidades de Navojoa: Barra de Abogados

Juan Manuel Escalante, presidente de la Barra de Abogados de Navojoa, platicó durante la transmisión de Expreso 24/7 para conversar sobre la denuncia en contra de las autoridades de Navojoa por mala construcción de obras de vialidad.

La denuncia interpuesta a las autoridades de Navojoa encargadas del proceso de mejoramiento de vialidades y cruceros de la ciudad ya muestra algunos avances; el pasado lunes se realizó una audiencia con el Contralor Municipal de Navojoa, aseguró Escalante.

“Ya fue admitida la denuncia y el Contralor ya giró algunos oficios a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecológica; en días pasados se realizó inspección de campo en algunos cruceros para verificar las condiciones en las que están y cuáles son aquellos que ameritan una reparación” , comentó.

Durante las obras se repararon 30 cruceros de la ciudad con una inversión de 18 millones de pesos, a simple vista son 4 los que evidencian un trabajo de mala calidad, ya se hicieron las verificaciones pertinentes para saber si con el tiempo van a dar problemas.





No invirtieron en buenos materiales



“En las obras que reportamos se ha desgastado el concreto, al parecer lo que nos explican algunos ingenieros es que la mezcla o lo que llaman compactación del concreto no fue la adecuada, probablemente porque los materiales que se utilizaron no eran los adecuados, o el proceso no fue el correcto, y ahorita se puede ver como si se estuviera desmoronando” , agregó.



Escalante mencionó que lo primero que tenían que hacer era verificar cuáles se encuentran en mal estado, hay algunos que a simple vista lo evidencian, sin embargo, hay otros cruceros que necesitan verificarse para saber si dentro de poco tiempo van a dar problemas también.

“Lo que sigue es que vamos a estar la próxima semana solicitando información sobre los contratos, las bitácoras y las garantías que contemplan los contratos, y ya que los tengamos vamos a acudir a revisar el expediente; esperamos que la obra se repare, es nuestro principal objetivo, y si en el proceso hay sanciones por falta de supervisión o alguna responsabilidad a los contratistas, que se ejecuten” , finalizó.