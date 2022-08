Cajemenses señalan baches con lo que encuentran

Los ciudadanos han tomado la iniciativa de señalar con hasta siete llantas en un solo tramo la enorme cantidad de hoyos que presentan las calles de Ciudad Obregón.

La gran cantidad de baches generados por las lluvias de los últimos días ha despertado el ingenio de los cajemenses, pues han tenido que buscar la manera de señalizar el pavimento dañado para alertar a los conductores.

Tal es el caso del crucero de la calle Morelos y Aguascalientes, donde personas colocaron al menos siete llantas para evitar que los vehículos que transitan por la zona sufrieran desperfectos.

La imagen de este crucero causó gracia para los conductores, pero también lamentaron que las calles se encuentren en tan malas condiciones.

“Esta parte es el reflejo del cochinero de ciudad que tenemos, todo está lleno de baches, a todos se nos van a descomponer los carros porque donde sea hay riesgo de conducir ahora” , expresó Jesús Báez.

“Es una verdadera vergüenza ver cómo está nuestra ciudad, está sucia, abandonada y destrozada, tienen que invertirle millones y millones de pesos porque no se puede quedar así” , manifestó Luis Alfredo Soto.

“La calle Morelos es una de las más transitadas y se supone que está en una zona bien, aquí no es colonia popular, y aún así está en pésimas condiciones. Las lluvias nos está empeorando todo, ¿Y el gobierno que está haciendo?” , agregó Carlos Martínez.

Sobre la calle California entre Náinari y Morelos, también se puede apreciar un socavón señalizado por los mismos ciudadanos con cartón y ramas secas.

TRABAJAN EN BACHEO

Apenas el pasado miércoles, el titular de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Indefonso Lugo, informó que se está llevando a cabo un programa intensivo de bacheo, incluso en horarios extras, sobre todo en avenidas principales de la ciudad donde existe más tráfico vehicular.

Comentó que debido a las lluvias hay baches que no se pueden tapar porque aún continúan húmedos, es por ello que se estará aplicando material triturado para agilizar la circulación de las calles.

“Cuando vemos baches que están demasiado grandes y si no tenemos la oportunidad de taparlos luego, estamos metiendo material triturado en una obra que se hizo, no podemos meter asfalto caliente en baches que están mojados, mientras se secan vamos a poner este material para que no les afecte a los conductores” , expresó.