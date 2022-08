Socavones en Ciudad Obregón no pueden ser reparados por las lluvias

En los últimos 10 meses, Ciudad Obregón registra 32 socavones, de los cuales 13 surgieron por la últimas lluvias; la humedad hace imposible reparar los hundimientos.

Un total de 32 socavones ha detectado el Oomapas de Cajeme en los últimos diez meses, de los cuales, 13 de ellos resurgieron en los últimos días con las lluvias que se registraron, mismos que no se han podido atender en su totalidad por la humedad de la tierra.

El directo del Organismo de Agua, Luis Castro Acosta, informó que las precipitaciones han ocasionado más hundimientos y colapsos en la infraestructura sanitaria, pero ante los pronósticos del clima la reparación llevará un proceso lento.

“Tuvimos esas afectaciones de las últimas dos semanas para acá, lamentablemente la lluvia no nos ha dejado trabajar como queremos, se están presentando lluvias seguido. Ocupamos material y tierra seca para poder reestablecer y seguir avanzando”, expresó.

En los próximos días, dijo, se estará trabajando en el cambio de las tuberías, pero el pavimento se atenderá una vez que ya no exista humedad y no se cuente con pronóstico de lluvias.

Los daños se han registrado en las colonias:

Villa Bonita

Cortinas

Valle Dorado

Sóstenes Valenzuela

Centro

Campestre

Libertad

Las Fuentes

Sochiloa

Cedros II

CIUDADANOS TEMEN SOCAVONES

Ante la gran cantidad de hundimientos, cajemenses temen circular por las calles cuando se registran lluvias, ya que corren el riesgo de caer en el pavimento dañado.

“Cuando llueve yo prefiero no salir, me da mucho miedo caer en un socavón porque ya se han dado casos así, serían daños muy graves para mi carro y por eso mejor ni me arriesgo”, expresó Karla López Castro.

“La ciudad es un desastre, hay socavones por todos lados, que la gente mejor ni salga en carro ni en bicicleta o motocicleta, es muy peligroso la verdad andar así”, precisó Samuel Cota.

“Hay carros que ya han caído en tremendos socavones y han tenido pérdida total, la gente mejor que ni mueva sus carros cuando llueve, porque ahorita donde sea, hasta en las mejores zonas de Ciudad Obregón hay riesgo”, señaló Maribel Ochoa.