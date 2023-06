Robo de vehículos aumenta un 56% en primer trimestre de 2023 en Guaymas

Con base a las cifras del Observatorio Sonora por la Seguridad, en ese trimestre, pero del 2022, se abrieron 25 carpetas de investigación por este delito, mientras que en 2023 alcanzaron las 39.

Los delitos patrimoniales siguen al alza en el municipio Guaymas, donde el robo de vehículo registró un aumento del 56% durante el primer trimestre de 2023 respecto al año anterior.

Con base a las cifras del Observatorio Sonora por la Seguridad, en ese trimestre, pero del 2022, se abrieron 25 carpetas de investigación por este delito, mientras que en 2023 alcanzaron las 39.

Krimilda Bernal Hoyos, titular del Observatorio Sonorense por la Seguridad, informó que es necesario redoblar esfuerzos por parte de las autoridades y también de la sociedad civil para prevenir estos delitos.

“Sabemos que las policías hacen lo que pueden con lo que tienen, pero que también se refuerce esto desde los grupos de vecinos, la vigilancia ciudadana también, considerando el poco número de policías que tenga el puerto o también que tan seguido hacen estos rondines de vigilancia para la población en ciertos lugares, que también se redoblen y refuercen estas medidas, también socializar entre las personas como prevenir ser víctima de delito”, dijo.

Nunca se olvida

Más allá de los números, cada persona o familia que es víctima del robo de su patrimonio, no supera esa mala experiencia, aunque pasen años, y aún con sentimiento de impotencia, Sandra relató que, en el año 2014, desconocidos robaron la camioneta familiar que su padre había comprado pocos meses atrás para utilizarla él, su esposa e hijos.

“Mi hermano fue al cine con su novia, era la última función y salieron ya en la noche y no estaba la camioneta, era una Grand Caravan verde cuatro cilindros, bien bonita, se frustró mucho porque el carro no era suyo, era de la familia, en ese se movían al mandado y todo, y da coraje que uno se hace de sus cosas y otros llegan bien a gusto y aprovechan, mi papá metió la denuncia, pero nunca hubo avance ni le llegó información, y si pedía mucho a la policía que le ayudaran a recuperarlo, él en ese tiempo trabajaba en el gobierno y ni así lo pudieron ayudar”, platicó.

Don Fernando, dueño de la camioneta, estaba muy enojado, no podía dejar de hablar del tema, y por meses insistió para que se realizaran averiguaciones, pero nunca le dieron resultados, y a pesar de que después se compró otro carro, siempre que salía a las calles no dejaba de buscar su Grand Caravan verde; él falleció en 2020, seis años después del robo, mientras que la familia no olvida la impotencia de haber perdido el carro de esa manera.