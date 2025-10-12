Sonora: Autoridades atienden reportes de emergencia por 'Raymond'
Bomberos, Cuerpos de Seguridad y Rescate, en coordinación con personal de Protección Civil, han atendido 63 reportes en los municipios de Guaymas, Cajeme, Etchojoa, Empalme, Hermosillo, San Javier, Suaqui Grande y Tecoripa, sin que haya víctimas.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que continúa la atención de reportes de emergencia por ‘Raymond’, que se degradó a ciclón post-tropical durante el día sábado.
La autoridad estatal precisó que hasta el momento no se han registrado pérdidas humanas y que continúa el despliegue de cuerpos de emergencia en varias regiones de la entidad sonorense.
El Gobierno del Estado instaló el Comité de Operación de Emergencia (COE) y se desplegaron seis mil 200 elementos de fuerza de los tres niveles de gobierno en todo el estado.
Se cuenta con 686 vehículos de primera respuesta, 313 unidades de rescate y más de 300 ambulancias, para brindar apoyo inmediato.
Bomberos, Cuerpos de Seguridad y Rescate, en coordinación con personal de Protección Civil, han atendido 63 reportes comprendidos en los municipios de Guaymas, Cajeme, Etchojoa, Empalme, Hermosillo, San Javier, Suaqui Grande y Tecoripa, sin que haya víctimas.
CEPC señaló que entre los principales reportes que se han recibido, por los efectos del fenómeno meteorológico, están vehículos que quedan varados, inundaciones menores, encharcamientos, además de cortes de energía, colapsos de drenaje, caída de árboles y un cierre carretero.
Hasta el momento se han trasladado a 16 personas a lugares seguros, de manera preventiva, mismas que han sido llevadas a refugios temporales, 15 en Empalme y una en Guaymas.
Trayectoria de 'Raymond'
De acuerdo a la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 'Raymond' se debilitó a ciclón post-tropical y su centro se localizó en tierra, a 10 kilómetros (km) al occidente de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de 65 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 15 km/h.
Los remanentes de 'Raymond' continuarán afectando el occidente de México, donde ocasionarán, durante las siguientes horas, lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el sur de Baja California Sur, centro y este de Sonora y el oeste y sur de Chihuahua; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa y fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California.