El gobernador anunció que fue instalado el Comité de Operación de Emergencia (COE) así como el despliegue de seis mil elementos de fuerza de los tres niveles de gobierno en todo el estado ante el pronóstico de lluvias ocasionadas por 'Raymond'.

Ante el pronóstico de lluvias por el ciclón tropical ‘Raymond’, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció que fue instalado en sesión permanente el Comité de Operación de Emergencia (COE) así como el despliegue de seis mil 200 elementos de fuerza de los tres niveles de gobierno en todo el estado.

Durazo Montaño informó que se cuenta con 686 vehículos de primera respuesta, 313 unidades de rescate y más de 300 ambulancias, para brindar apoyo inmediato.

“Nuestro compromiso es proteger la vida de las y los sonorenses” , informó el mandatario estatal.

El mandatario hizo un llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y seguir las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC),