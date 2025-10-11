La lluvia de esta noche ha provocado que varias vialidades de Hermosillo se vieran afectadas, incluso en algunas hubo automóviles varados.

Como se había anticipado, la noche de este sábado 'Raymond', que se ha convertido en depresión tropical, ha dejado en la ciudad de Hermosillo lluvias moderadas a intensas, condición que se espera continúe al menos hasta la mañana del domingo.

De acuerdo con MeteoAlert-Hermosillo, hasta el momento se registran acumulados en el rango de los 25 a 40 mm, con algunos puntuales de 50 mm en Altares y Los Lagos.

La lluvia de esta noche ha provocado que varias vialidades en colonias como Amapolas, Ranchito, San Benito y Las Villas registren bastante corriente de agua.

Además, las precipitaciones provocaron que varios autos se quedaran varados ante el cúmulo de agua en bulevar Navarrete entre Carlos Quintero Arce

Llamado de autoridades a población

El Gobierno estatal hizo un llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y seguir las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ante la posible llegada de 'Raymond' a la entidad.

'Raymond' toca tierra en occidente de Cabo San Lucas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, 'Raymond' se debilitó a ciclón post-tropical y su centro se localizó en tierra, a 10 kilómetros (km) al occidente de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de 65 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 15 km/h.

Los remanentes de 'Raymond' continuarán afectando el occidente de México, donde ocasionarán, durante las siguientes horas, lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el sur de Baja California Sur, centro y este de Sonora y el oeste y sur de Chihuahua; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa y fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California.