Hasta el momento se han registrado 200 personas que fueron víctimas de este esquema de fraude.

En días pasados, trascendió la noticia de un grupo de personas estafadas a través de un sistema de cundinas para procedimientos estéticos y tratamientos médicos, luego de que los organizadores de estas desaparecieran.

Hasta el momento, alrededor de 200 personas han declarado ser víctimas , las cuales residen en Hermosillo, Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón y Estados Unidos.

En entrevista con Marcelo Beyliss para el noticiero 'Expreso 24/7', Iris Pérez, víctima del supuesto fraude, declaró que la empresa encargada de los financiamientos tenía 8 años en el campo, los organizadores estaban registrados y trabajaban de manera legal. "Como ya había muchas pacientes a las que sí les cumplieron, que sí las operaron, pues nosotros también confiamos en ellos" , expresó. Además, contaban con una casa de recuperación, donde los pacientes recibían cuidados posoperatorios.

La perjudicada identificó a Fátima Zuset 'N' como dueña y fundadora de la empresa, y a Omar 'N' como el gancho y cobrador: "se hacía pasar como nuestro amigo y todo" . Ambos fungían como los principales responsables de la empresa; sin embargo, contaban con un amplio grupo de vendedoras.

"Ellos tenían muchas vendedoras que subían a sus estados de Facebook, de WhatsApp estas cundinas; muchas promotoras. Por medio de una vendedora fue donde yo me di cuenta y ahí fue donde contacté a la vendedora, ella me enlazó con Omar, el gerente de ventas, que es el que va y te cobra y te corretea por el pago y todo. Y pues así fue, yo tomé el primer contrato, ellos me dieron un contrato y un recibo firmado" , relató Iris Pérez.

Los médicos son víctimas

La empresa ofrecía un catálogo de servicios que, además de cirugías estéticas, incluía procedimientos como fecundación in vitro, partos en hospitales privados, cirugías bariátricas, implantes capilares y reconstrucción de senos. Los médicos que realizaban estas operaciones también son víctimas, de acuerdo con el testimonio de Pérez.

"Un médico bariatra, ya después de que empezó a salir todo lo del fraude, nos dijo que le habían quedado debiendo 31 cirugías que no le pagaron; los médicos también fueron defraudados" .

El momento en el que se percataron del fraude fue cuando una paciente que se encontraba ya canalizada en el quirófano, lista para ser operada, fue notificada por el personal médico de que no se recibió el pago y tuvo que ser retirada de la sala de operaciones. "Nunca llegó el pago, y ahí fue donde nos dimos cuenta de que ya se habían tirado a perder" .

Modos de financiamiento

El 21 de febrero, Iris Pérez iba a realizarse una lipoescultura en Hermosillo, procedimiento para el que entregó 200 mil pesos. Sin embargo, el doctor que la operaría se contactó con ella, le contó sobre el fraude y se deslindó, destacando que "él solamente daba el servicio, él no tenía nada que ver con las finanzas" .

El financiamiento por el que ella optó era un embargo de cundina, el cual, según explicó, sucede cuando una persona deja de pagar el monto establecido, por lo que 'embargan' el dinero que invirtió y le ofrecen a un tercero pagar la misma cantidad para llevarse el doble de dinero. "Esa cundina se la ofrecían a alguien que pudiera pagar el resto en un solo pago. Por ejemplo, esta persona dio 75 mil pesos, quien de otros 75 mil pesos en un solo pago se queda con los 150 mil, y el otro ya no tenía derecho a nada" , detalló.

"Yo agarré cuatro embargos: fue uno de 70 mil y fueron tres de 40 mil pesos".

Cifra asciende a 20 millones

Los participantes de la cundina también tenían la opción de solicitar el dinero en efectivo, no solamente como cirugía. En este modo, hubo una víctima que perdió 800 mil pesos con la promesa de que recibiría 3 millones.

Iris Pérez indicó que, hace 15 días, les notificaron que el monto del fraude ascendía a 20 millones de pesos.

El daño causado a las víctimas no se limita a pérdidas económicas: la situación les ha afectado psicológicamente. "Nos afectó mucho emocionalmente, en nuestros trabajos también. Hay pacientes con depresión por lo mismo" . La víctima relató el caso de una mujer que tuvo cáncer de mama y, por el deseo de reconstruirse los senos, dio todos sus ahorros: "se quedó a medias, también la estafaron. Está en depresión, está en tratamiento con un psiquiatra" , aseguró.