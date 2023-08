No hay problema de abasto de energía en Sonora, afirma AMLO

El presidente de México explicó que los problemas de fallas eléctricas registradas en Sonora se deben a actos vandálicos y no se trató de algo generalizado; además garantizó que el subsidio se mantenga hasta octubre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los consumidores de electricidad en Sonora tendrán subsidio hasta finales de octubre.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que las fallas en el servicio eléctrico registradas en la entidad se debieron a un acto de vandalismo y a la falla de un transformador, pero no fue generalizado.

"No hay un problema grave que afecte el abasto de energía" , dijo.

Informó que hoy a las 10:00 horas los técnicos de la CFE darán una conferencia de prensa para informar sobre estos casos, así como una explicación de cómo se fijan las tarifas, como se garantiza que no aumenten los precios.

"Es muy importante porque no solo es Sonora, sino Baja California, que se conozca cómo se fijan las tarifas y cómo hemos cumplido en no aumentar el precio de la luz para que no haya información politiquera" .

