La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora informó que las escuelas podrán funcionar como albergues en coordinación con Protección Civil ante la tormenta tropical Lorena.

El secretario de Educación y Cultura de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, informó que los planteles educativos del estado podrían habilitarse como albergues en coordinación con Protección Civil.

Explicó que así que será en caso de que los municipios requieran espacios seguros para resguardar a la población ante los efectos de la tormenta tropical Lorena.

“ Dependiendo de las localidades que sufran mayores estragos por este fenómeno natural, estaremos coordinados con Protección Civil para habilitar los establecimientos que sean necesarios ”, aseguró Gámez Gamboa.

Al señalar que la mayor intensidad del fenómeno se prevé en la zona sur del estado, con lluvias abundantes y ráfagas de viento, se advierte a la población mantenerse resguardada.

El titular de la SEC llamó a la comunidad educativa y a la población en general de mantenerse atentos a los comunicados oficiales a través de las páginas de la Secretaría de Educación y Cultura, Protección Civil Estatal y Gobierno de Sonora.

Te puede interesar Sonora suspende clases tres días por lluvias de huracán Lorena

De manera preventiva, también se determinó la suspensión de clases en todos los niveles educativos de Sonora, que aplica desde el turno vespertino del miércoles y durante la jornada escolar del jueves y viernes, con el propósito de proteger a estudiantes, docentes y familias.