La Secretaría de Educación y Cultura informó que se cancelan clases del 3 al 5 de septiembre en los 72 municipios de Sonora, debido a las lluvias intensas y vientos asociados al huracán Lorena.

El Gobierno de Sonora anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos a partir del turno vespertino de este miércoles 3 de septiembre y durante el jueves 4 y viernes 5, como medida preventiva ante los efectos del huracán Lorena, que se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) precisó que la disposición aplica tanto en escuelas públicas como privadas de los 72 municipios del estado, en ambos turnos.

Recomendación de Protección Civil

La decisión responde a la recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que pronosticó lluvias de intensas a extraordinarias, así como rachas de viento fuertes a intensas en gran parte del territorio sonorense.

El objetivo, destacó la dependencia, es proteger la salud e integridad de la comunidad educativa y reducir riesgos ante posibles inundaciones, encharcamientos o incidentes derivados de las precipitaciones.

Contexto meteorológico

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Lorena se desplaza hacia el noroeste con vientos sostenidos de hasta 120 km/h y podría intensificarse en las próximas horas. Las bandas nubosas del sistema aportarán gran cantidad de humedad y lluvias generalizadas en Sonora durante los próximos días.



