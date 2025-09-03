La Universidad de Sonora anunció la suspensión de clases y actividades administrativas en sus seis campus desde la tarde del 3 hasta el 5 de septiembre, atendiendo las recomendaciones de Protección Civil por los efectos del huracán Lorena.

La Universidad de Sonora (Unison) informó este miércoles la suspensión de actividades académicas y administrativas en sus seis campus, debido a las condiciones meteorológicas derivadas del huracán Lorena, actualmente categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Rectoría, la medida aplica desde el turno vespertino del miércoles 3 de septiembre y continuará durante el jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 2025.

Se exhorta a estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicios a tomar las medidas que consideren necesarias para salvaguardar su integridad



La decisión se tomó tras las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que ha pronosticado lluvias intensas a extraordinarias, acompañadas de fuertes vientos y riesgo de inundaciones en diversas regiones de Sonora.

La universidad recordó a la comunidad universitaria que la prioridad es la seguridad y pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales.



