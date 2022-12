Ampliación de vacaciones no impactará negativamente a empresas: CTM

Villarreal Gámez expuso que con la ampliación del periodo vacacional a doce días lleva a proponer al gobierno la posibilidad de implementar un programa de turismo social.

La ampliación del periodo vacacional de seis a doce días en el primer año laboral de los trabajadores no tendrá un impacto grave en las empresas, dijo Javier Villarreal Gámez.

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora, se refirió a las declaraciones del líder de Index en la entidad, quien dijo que por este ajuste el sector deberá aumentar su planta laboral en poco más del dos por ciento.

“Yo no creo que sea tan dramático el tema, además el porcentaje como lo dice nuestro amigo de Index no es tan grande, hablan de dos puntos, no creo yo, es más importante atender el problema del estrés, donde los trabajadores mexicanos son los considerados como los más estresados del mundo”, señaló Javier Villarreal Gámez.

El dirigente sindical, comentó que salvo que el trabajador desee fraccionar sus vacaciones adicionales, es importante poder disfrutar del periodo completo de doce días para una mejor convivencia.

“ Es una oportunidad para que se atienda a la familia, para que se recuperen las fuerzas, para que aumente la productividad en las empresas, son unas por otras, finalmente creo que son más los beneficios que los costos” sentenció el líder sindical.

“Aqui en Sonora tenemos muchas comunidades primicias para el turismo, y el trabajadora veces no sale ni de su casa ya que no le alcanza ni para ir a Kino, a veces por los días, a veces por el dinero, ya se logró los días, ahora sigue a través de los contratos colectivos aumentar la prima vacacional”, sentenció” Javier Villarreal.

Desde el punto de vista sindical, consideró que los trabajadores deben de solicitar seguidos sus doce días de vacaciones.

“Sí, es lo más recomendable pues somos de los países con más bajas vacaciones todavía a nivel mundial, hay países en Europa que son mes y medio, dos meses, y aquí estamos apenas en doce en el primer año” consideró.