Jesús Miguel Acosta Parente, de 3 años, y su madre, Daritzza Teresa Parente Duarte, están desaparecidos desde el 17 de septiembre.

Jesús Miguel Acosta Parente, de 3 años, y su madre, Daritzza Teresa Parente Duarte, permanecen desaparecidos desde el 17 de septiembre. Ese día se emitieron las cédulas de búsqueda correspondientes, lo que ha generado preocupación en la comunidad y entre sus familiares.

La denuncia formal fue presentada por la hermana de Daritzza Teresa, quien reportó la ausencia de ambos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). Desde entonces, la familia ha mantenido comunicación constante con las autoridades, aportando información que permita avanzar en la investigación.

Te puede interesar Hermosillo alcanzará 38 °C este martes; prevén frente frío en Sonora

Operativo de búsqueda

La Fiscalía activó de manera simultánea la Alerta Amber para el menor y el Protocolo Alba para la madre, dada la urgencia y naturaleza del caso. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, encabezada por Dante Noel Talavera Nieblas, coordina las labores de rastreo con distintas áreas de la FGJE y corporaciones de seguridad.

El funcionario explicó que se mantienen acciones de búsqueda y contacto permanente con la familia. La activación de ambos protocolos implica la difusión inmediata de fichas con fotografías y señas particulares, así como la movilización de equipos especializados en personas desaparecidas.

Familiares señalaron que la madre no se encuentra en condiciones de estabilidad mental, lo que podría haberla puesto en situación de vulnerabilidad junto con el niño. Por ello, las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es clave para localizar a ambos.

Te puede interesar Peso inicia en 18.34 por dólar; mercados atentos a cierre en EU

Cualquier persona con información sobre Daritzza Teresa Parente Duarte o Jesús Miguel Acosta Parente puede comunicarse de manera confidencial a los números de emergencia 911, a la Fiscalía General de Justicia del Estado o a la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora.